Пасхальный цикл о. Фабио Розини: «После Воскресения: путь учеников». Беседа первая: «Неудача как начало нового пути»

Что происходит после Пасхи? Когда всё уже совершилось… когда Христос воскрес… что дальше? Именно с этого вопроса начинается новый цикл бесед, подготовленный итальянским проповедником о. Фабио Розини. Он призывает нас идти дальше, и всмотреться в жизнь учеников после Воскресения, туда, где, по сути, всё только начинается.

В начале беседы отец Розини отмечает несколько ключевых моментов, которые помогают понять, как раскрывается жизнь учеников в первые дни после Пасхи.

У евангелиста Луки есть особый замысел: он не ограничивается только рассказом о Христе. Его повествование продолжается во второй книге — в Деяниях апостолов, через которое Лука показывает зарождение Церкви. Другие евангелисты тоже ведут нас к этому рубежу, но их рассказы о Воскресении кратки и сдержанны. Это особенно заметно в Евангелии от Марка. Его первоначальный финал заканчивается неожиданно в 16-й главе 8-м стихом — страхом и молчанием женщин. Позднейшая традиция добавляет рассказы о явлениях Христа и о поручении ученикам.

В Евангелие от Матфея всё также сведено к немногим словам: встреча с учениками и призвание к тому, чтобы идти ко всем народам.

Всё то, что в Деяниях апостолов раскрыто подробно, у Иоанна сосредоточено в одной главе — 21-й, где уже присутствуют основные элементы будущей жизни Церкви. После 20-й главы рассказ неожиданно продолжается, и повествование словно открывается заново, возвращая внимание к ученикам, к их повседневной жизни. Среди них Симон Пётр, Фома, Нафанаил, сыновья Зеведеевы и ещё двое: так формируется символическое собрание, отражающее зарождение Церкви. Именно этим ученикам явился воскресший Христос.

Апостол Пётр, ещё не понимая, как жить после Воскресения, решает отправиться ловить рыбу, и, хотя с ним были другие ученики, всю ночь улова не было (Ин 21,1-3). Церковь после Пасхи начинает своё дело, но пока ещё без видимого успеха.

Пётр был призван оставить ремесло рыбака и стать «ловцом людей». Но, как и каждый из нас, он испытывает соблазн оставить призвание и вернуться к старой жизни, где всё привычно и понятно, где нет неожиданных поворотов и вызовов. Отец Розини проводит параллель с народом Израиля, который тосковал по Египту: там хоть и был плен и ограниченная свобода, но жизнь была предсказуемой, знакомой, с установленным порядком. А Бог предлагал им путь свободы, полный труда, неизвестности. Поэтому желание вернуться к «старым берегам» отражает эту вечную борьбу человека между привычным и призывом к новому.

Той ночью ученики возвращаются с пустой сетью. Этот опыт повторяется во всей истории Церкви; он и сегодня остаётся актуальным и узнаваемым: усилия кажутся тщетными, плодов нет, всё остаётся прежним.

Рыбалка проходила на озере Тивериадском — том же, где после Пасхи ученики ранее пытались переправиться на другой берег и потерпели неудачу без присутствия Христа, когда Он шёл по воде. Озеро здесь символично: это место испытаний миссии, где без присутствия Христа идти вперёд невозможно.

Розини указывает на источник такой неудачи. Пётр говорит «Иду ловить рыбу» и идёт сам, полагаясь только на собственные силы, а ученики решают идти с ним, повторяя ту же тенденцию — стремление действовать по собственному усмотрению, а не опираясь на Господа. Такое состояние, когда усилия есть, а плода нет, отец Розини называет кризисом.

Такой кризис важен: он показывает предел человеческих усилий. Апостол Павел однажды скажет: «Не я, но благодать Божия во мне» (1 Кор 15,10).

Розини обращает внимание на слова Евангелия — «и не поймали в ту ночь ничего» — и подчёркивает, что это «ничего» не означает абсолютное отсутствие, а становится образом пустоты, незавершённости, когда усилия ещё не приносят плода. Такой опыт оказывается очень узнаваемым и в наши дни: время малых результатов, почти незаметного плода. Но именно этот момент становится началом нового пути. Ведь мы христиане не потому, что способны сами вершить дела Божьи, а потому что призваны, любимы и направляемы Богом.

Наша миссия не держится на нас самих, она основана на силе Божией. Через учительство и Таинства Церковь становится местом, где земля соприкасается с небом, ибо Господь действует через неё. В Кане Галилейской Христос почти не действует внешне, но по Его слову слуги наполняют сосуды водой, и она становится вином. Это послушание слову делает возможным чудо, но слава принадлежит Богу, а не слугам. Церковь не может опираться на одни лишь человеческие средства — на усилия, методы, внешнюю привлекательность, — не возвращаясь к источнику.

Такое возвращение с пустыми руками, усилие, не пришедшее к исполнению, становится отправной точкой. Господь приходит тогда, когда человек способен увидеть и признать эту пустоту. Здесь важно помнить, что вовсе не мы даём начало всему. Благая весть достигает человека не снизу, не из человеческих усилий, не из того, что кажется убедительным и успешным; она приходит свыше, и потому воля Христа не всегда совпадает с нашими ожиданиями и не вписывается в привычное.

Универсальный закон жизни состоит в том, что даже самое святое и важное постепенно теряет силу, если человек начинает полагаться только на себя. Пример близкий многим — это супруги, которые начинают с дара свыше, с принятого Таинства. Постепенно, опираясь лишь на себя, на собственные планы и желания, супружеская жизнь становится пресной, теряет красоту и неожиданность.

Когда наступает момент пустоты и усилия не дают плода, открывается шанс для настоящего обновления. Кризис не нужно воспринимать как трагедию. Это момент истины, благоприятная возможность начать строить на самой прочной основе.

Как в браке, так и в любом другом призвании — будь то священство, наставничество или социальное служение — есть риск скатиться к собственным методам, потерять живое начало и видеть только трудности. Когда усилия не приносят плода, это не конец, а шанс начать заново, вернуться к источнику и идти дальше. Кризис — не наказание, а дар, благословенный шанс; неудача же — важный этап жизни, ключ к новой силе и подлинному росту.



Источник: русская служба Vatican News