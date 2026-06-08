Лев XIV на встрече с августинцами Испании: общение и единство – это послание миру (+ ФОТО)

Вечером 7 июня, в ходе апостольского визита в Испанию, Папа Лев XIV встретился в Мадриде с 200 священниками-августинцами и членами августинских общин, призвав их нести миру свидетельство единства. Сообщает русская служба Vatican News.

После приветствия провинциала Ордена Cв. Отец поблагодарил собравшихся за возможность встречи, подчеркнув, что общение и единство сердец его собратьев-монашествующих может служить посланием сегодняшнему миру. Этим свидетельством стоит делиться с молодежью, например, с теми 600 000 молодых людей, которые собрались днем ранее на площади Лима и делились своими вопросами и духовными поисками.

Епископ Рима обратил внимание на присутствие сестер из созерцательных общин, указав на ценность их призвания, в том числе для придания смысла социальному служению во времена, когда утрачивается тишина и способность человека заглянуть в собственное сердце.

В конце встречи Лев XIV призвал собравшихся к молитве «Отче наш», благословил и лично приветствовал каждого.