В Белграде прошла встреча генеральных секретарей Европейских епископских конференций

53-я ежегодная встреча генеральных секретарей Европейских епископских конференций, организованная Советом епископских конференций Европы (CCEE) в сотрудничестве с Международной епископской конференцией святых Кирилла и Мефодия, проходила в Белграде с 14 по 17 июня. Тема форума в этом году — «Быть ​​священником в современной Европе: призвание и подготовка».

Конференцию католических епископов России представлял её генеральный секретарь монс. Штефан Липке SJ, вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске.

Встреча открылась 14 июня Святой Мессой в соборе Успения Пресвятой Богородицы, которую возглавил архиепископ Белградский и вице-президент CCEE кардинал Ладислав Немет.

Официальная программа началась 15 июня с приветствий от кардинала Немета, а также Апостольского нунция в Сербии архиепископа Санто Рокко Ганджеми и президента CCEE архиепископа Гинтараса Грушаса из Вильнюса.

Затем епископ Мирко Штефкович, генеральный секретарь Международной епископской конференции святых Кирилла и Мефодия, представил доклад о жизни и деятельности Католической Церкви в Сербии. Генеральный секретарь CCEE о. Антонио Амирате представил участникам новоназначенных генеральных секретарей Европейских епископских конференций.

Первую рабочую сессию открыл архиепископ Альфонсо Амаранте, ректор Папского Латеранского университета, который выступил с докладом красоте священнического служения в мире, становящемся все более сложным. Затем участники обсудили опыт и проблемы служения священников в различных европейских странах.

16 июня внимание было сосредоточено на темах призвания к священству и всестороннего формирования. Психолог и психотерапевт Кьяра Д’Урбано представила размышления о психоаффективной подготовке священников с точки зрения гуманитарных наук. После этого о. Микеле Джанола, секретарь секции призваний CCEE, выступил с докладом на тему «Священническое служение: непрерывный путь формирования».

Последний день встречи был посвящен докладам секретарей комиссий CCEE. Представители различных секций – молодежной, социально-пастырского попечения, евангелизации и культуры – рассказали про основные инициативы и проекты, реализованные за прошедший год. Кроме того, был представлен обзор деятельности Комиссии епископских конференций Европейского союза (COMECE).

В ходе встречи участники обсудили развитие синодальности в местных церквях и призвали к справедливому и ненасильственному миру.

В программу также вошли совместные молитвы, литургические богослужения и знакомство с духовным и культурным наследием Белграда.

Следующее заседание генеральных секретарей Совета епископских конференций Европы состоится в Сараево 13-16 июня 2027 года.



По материалам Vatican News