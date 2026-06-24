Фоторепортаж Натальи Гилёвой о недавних больших торжествах в Новосибирске

Мы завершаем серию публикаций, посвященных особому дню 12 июня 2026 года, который был ознаменован сразу несколькими праздничными и очень важными для Преображенской епархии событиями. Напомним, что во-первых, в этот день Вселенская Церковь отмечала Торжество Святейшего Сердца Иисуса. Во-вторых, во время главной Мессы мы отпраздновали также 35-летие архиерейской хиротонии нашего Правящего епископа Иосифа Верта. И, наконец, в-третьих, выпускник Санкт-Петербургской Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» Кирилл Зимин был возведен в сан диакона.

Обо всём этом в рамках совместного информационного проекта Студии «Кана» и «Сибирской католической газеты» рассказывает большой итоговый фоторепортаж нашей московской гостьи Натальи Гилёвой: