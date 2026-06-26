Больше, чем знания: как иезуитская педагогика меняет общество

Каким образом просвещение способно изменить жизнь общества и помогать в преодолении его кризисов? Над этим вопросом размышлял Лев XIV во время встречи с руководителями Ассоциации иезуитских колледжей и университетов в США, которая проходила 25 июня в Ватикане.

Эта организация охватывает 28 иезуитских колледжей и университетов в 17 штатах США и в Канаде. В их число входят крупные исследовательские университеты и небольшие колледжи, сочетающие различные виды дисциплин.

В начале своей речи Папа обозначил главные вызовы современности: секуляризированность общества, равнодушие политических систем к нуждающимся, бездумная эксплуатация ресурсов планеты, а также возможности и опасности, связанные с растущим влиянием искусственного интеллекта на жизнь общества.

Путем преодоления этих кризисов могут послужить четыре универсальных апостольских приоритета Общества Иисусова. Первый из них указывает на путь к Богу через духовные упражнения и практику различения духов, которые не просто дополняют образовательный процесс, а сопровождают человека в поиске Того, кто есть Истина.

Второй приоритет – поддержка бедных и отверженных во всем мире, которая реализуется не только в предоставлении мест в вузах иммигрантам и беженцам.

«Ваши учебные заведения призваны не только рассказывать студентам о несправедливости, с которой сталкиваются люди, находящиеся на обочине общества, но и быть мощными каналами содействия системным изменениям, предлагая новые модели, основанные на солидарности и общем благе».

В-третьих, университеты – это места, где студенты не только получают образование, но и обретают друзей. Возможность познакомиться с научными идеями великих ученых прошлого и настоящего помогает молодежи обретать чувство надежды на лучшее будущее. Поэтому так важно предоставлять возможности «для диалога, служения и молитвы, всегда помня, что воскресение Христа является главным источником нашей надежды».

Четвертый приоритет говорит о необходимости совместной заботы о творении. Эта задача особо важна сегодня, когда общество ежедневно сталкивается с последствиями изменения климата и бездумного потребления ресурсов. Если университетские общины будут примерами благодарности за Божьи дары и заботы об экологии, они смогут обучать молодых людей не только в теории, но и на собственном примере, подчеркнул Папа.

Он указал на особую роль вузов в эпоху интенсивного развития искусственного интеллекта.

«Важно уже сейчас начать анализировать последствия – как позитивные, так и негативные, – к которым ведут эти достижения. Колледжам и университетам принадлежит особая роль в этом отношении, прежде всего в том, чтобы придать новый импульс принципам социального учения Церкви, чтобы это было актуально и эффективно в условиях цифровой революции».

Завершая встречу, Лев XIV выразил надежду, что Ассоциация иезуитских колледжей и университетов продолжит иезуитскую традицию воспитания молодежи, помогая ей стать мужчинами и женщинами, готовыми служению обществу и ближним.



Источник: русская служба Vatican News