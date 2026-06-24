Католики России и Казахстана против «культуры абортов»

18 ноября 1920 года СССР стал первой страной, легализовавшей аборты по желанию женщины. Согласно Johnston’s Archive, за 70 лет существования советской власти было проведено более 260 миллионов абортов. Легальность и доступность прерывания беременности привели к формированию в обществе так называемой культуры абортов.

«В советское время, – рассказывает психолог Ирина Мальцева — процедура аборта считалась обыденной, и в то же время она оказывала деструктивное влияние на всю семью, становилась причиной психологических проблем, эмоциональной отрешенности матери по отношению к детям и даже насилия. Именно поэтому я говорю, что сейчас на всем постсоветском пространстве каждый второй человек, если не каждый, сталкивается с последствиями постабортного синдрома».



Культура абортов и первые шаги в защиту жизни

Впервые о последствиях аборта в России стали говорить в конце 1990-х годов. Однако тема звучала в основном в религиозных и психологических кругах. Пройдет еще почти 20 лет, прежде чем появятся первые решения на законодательном уровне (так, например, в 2011 была официально введена так называемая «неделя тишины» – обязательный период ожидания перед абортом, который давал женщине возможность пересмотреть решение).

С 2000-х годов различными католическими общинами стали предприниматься первые попытки проведения духовных упражнений «Виноградник Рахили». Этот путь духовного исцеления был разработан американским психологом Терезой Бёрк. В России и Казахстане он получил развитие благодаря совместным усилиям духовенства и мирян, избравших путь защиты жизни своим жизненным призванием.

Команда «Виноградника Рахили» во Владивостоке



«Я обещаю защищать жизнь»

Путь к исцелению и служению делу защиты жизни начался для Ирины Мальцевой с семинара психолога Анджея Винклера, который был организован при кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. «У меня не было денег, чтобы участвовать в нем, – рассказывает она. – Когда я позвонила викарию и объяснила проблему, он сказал мне: “Пообещай, что ты будешь заниматься защитой жизни”. И я пообещала».

В 2018 году Ирина приняла участие в духовных упражнениях «Виноградник Рахили», организованные с. М. Стеллой Виттер CJD на Дальнем Востоке. Их встреча положила начало объединению усилий мирян и духовенства, для которых дело защиты жизни стало призванием. Сегодня в России и Казахстане активно работают шесть команд. «В этих странах монастыри и приходские дома стали местами проведения «Виноградника Рахили», – говорит сестра Стелла. – Это решило многие логистические вопросы. Сестры хорошо знают прихожан и истории их жизни. Они приглашают людей на духовные упражнения и оказывают им духовную поддержку».

«Каждый из нас в чем-то профессионал, – отмечает с. Анна Захарова FMM, одна из членов «Виноградника Рахили» в Санкт-Петербурге. – В нашей команде миряне Наталья Проскурина и Антонина Зелинская – это психологи. Мне они часто говорят, что от сестер ожидают в первую очередь молитвы».

Особым молитвенным форпостом для членов Виноградника является монастырь сестер–кармелиток в Усолье Сибирском. «Мы всегда знаем, когда проходит “Виноградник” в России или Казахстане, – говорит с. М. Ида Хан OCD, – и всегда молимся за участников и ведущих. В нашей общине три сестры прошли через эту программу, для нас это уникальный опыт».

Путь к открыванию ценности и роли друг друга не всегда прост. «Я пришла на “Виноградник” со своей болью, своими абортами, – рассказывает Виктория Ильинская, волонтер из Караганды (Казахстан). – В моей группе был священник и сестры. Я бунтовала: зачем они тут, разве у них были аборты? Но, проживая вместе со всеми свою боль и видя слезы других, я осознала, насколько все мы ранены и нуждаемся в исцелении». Этот опыт единого страдающего Тела Христова подчеркивают все члены команды.

С. Ида OCD: «Виноградник Рахили для нас – это не просто духовные упражнения, а время настоящей борьбы за души»



Слезы, которые наконец-то можно себе позволить

Служение команд не ограничивается духовными упражнениями. В своих городах они дают начало новым духовным традициям для защиты жизни: духовное усыновление нерожденных детей, великопостная молитва Крестного пути нерожденного ребенка, всенощное бдение в годовщину легализации абортов. «Для многих людей, – свидетельствует Ирина Мальцева, – эти формы молитвы становятся слезами, которые они наконец-то могут себе позволить. После аборта в семье часто поселяется молчание, запрет на боль и слезы. Я до сих пор помню мужчину, который во время “Виноградника” подошел ко мне и сказал: “Я чувствую такую боль. У меня сейчас разорвется сердце. Что со мной?”. Я ответила ему: это та боль от потерянных во время абортов детей, которую ты никогда не разрешал себе почувствовать. Он проходил этот “Виноградник” с женой. На третий день он впервые за все время духовных упражнений сел рядом с ней, держал ее за руку, они вместе плакали. Эти слезы преобразили их жизнь».

Согласно данным Минздрава РФ, за последние несколько лет количество абортов снизилось (сейчас это около полумиллиона абортов в год). Однако преодоление «культуры абортов» – это долгий путь, который мирянам и духовенству предстоит пройти, взявшись за руки.



Источник: русская служба Vatican News

(На самом верхнем фото — ведущие и волонтеры «Виноградника Рахили» в Казахстане, в центре – Ирина Мальцева)