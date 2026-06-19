Папа благословил участников Дня защиты жизни

Лев XIV передал заверения в молитве и пожелания по случаю Дня защиты жизни, который традиционно отмечается в Англии, Уэльсе, Шотландии и Ирландии в третье воскресенье июня.

В послании за подписью госсекретаря Святейшего Престола Пьетро Паролина отмечается, что Папа с радостью узнал о выбранной для этого года теме: полнота человеческой природы ребёнка в утробе матери. Как он недавно напомнил в энциклике Magnifica humanitas, с момента зачатия каждый человек наделен бесконечным достоинством «на основании самого факта его существования и того, что Бог пожелал его существования, сотворил и возлюбил его» (№ 52). Эта Божественная любовь наполняет смыслом жизнь каждого человека и приглашает нас к вечности.

Лев XIV выражает духовную поддержку тем родителям, которые переживают потерю потомства. Он молится о том, чтобы все родители, оплакивающие смерть ребенка, обрели утешение и мир в познании Божьей любви к ним и к их чаду. Св. Отец выражает надежду, что они найдут необходимую поддержку в церковной общине и особенно в жизни, питаемой молитвой и Таинствами.

Папа преподаёт свое апостольское благословение как залог утешения, силы и мира во Христе.



Источник: русская служба Vatican News