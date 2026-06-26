«Моя встреча с Ирландией» (новые страницы из путевого дневника о. Александра Деппершмидта)

В то время как в мире принято называть Ирландию «зелёным островом», сами ирландцы предпочитают называть свой остров «изумрудным». (Emerald isle). У двух братьев-близнецов было довольно много причин выбрать для своего отпуска этот «изумрудный остров», чтобы там отпраздновать общее 50-летие: его зелёный ландшафт, его культура и музыка (моя самая любимая группа “Clannad” – с северо-запада этого острова), его кельтское наследие в языке и легендах; и даже его неожиданное экономическое преобразование из самой бедной страны западной Европы в «кельтского тигра» Евросоюза. Но для немецкого католического священника Ирландия – это, в первую очередь, страна, принёсшая христианство германским народам: не мечом, но святым свидетельством её миссионеров.

Ирландия — такая католическая?

Ирландцы до недавнего времени являлись синонимом самых верных католиков. Как и в других местах, как и в другие времена, такая лояльность Вселенской Церкви была в том числе продуктом преследования этой конфессии – в случае Ирландии правительством из Лондона. Но теперь, когда я смог побывать на службах в разных ирландских приходах, подтвердились негативные рассказы о положении Католической Церкви в наши дни. На мессах были в основном пенсионеры. Детей было мало, а молодёжи я и вовсе не заметил. Думаю, что уменьшение практикующих христиан и экономическое процветание не случайно происходят в одно и то же время.

На Торжество Пятидесятницы я хотел сослужить Мессу в соборе святого Патрика в Дублине (звучит очень по-«ирландски-католически»). Заранее послал им уведомление электронной почтой, на что получил следующий ответ: «Уважаемый отец Александр, Вы – священник римско-католический, а мы – Церковь Англиканская». Вот же опозорился! Вы не увидите на храмах англикан таблички «Англиканская Церковь». Вместо этого стоит где-нибудь: «Церковь Ирландии». И я потом ещё несколько раз принимал церкви этой деноминации за католические.

Англиканский собор святого Патрика в Дублине



Англиканская конфессия, конечно, многократно уступает в Ирландии католической по численности, но присутствует во всех крупных городах. Помимо скудного алтарного пространства (в католичестве внешняя красота и пышность указывает на присутствие Тела Христова в дарохранительнице), мне встретилось ещё одно неожиданное различие двух конфессий: вход в англиканские храмы (вне времени службы) был всегда платный.

В католических же храмах платить не приходилось.

Св. Месса Пятидесятницы в Дублине



И раз уж мы заговорили о деньгах в Церкви, то, как эконом епархии, не могу не поделиться новшеством, которое ранее не замечал в наших храмах, но которое, безусловно, скоро появится и у нас в Сибири. В Ирландии люди тоже всё реже пользуются наличными. И приходы отреагировали на эту тенденцию. В большинстве храмов стоят автоматы, где пожертвовать можно с помощью банковской карты, вместо наличных.



Терминал для пожертвований (1,2) и паркомат для оплаты (3)



А, например, вокруг кафедрального собора города Голуэй установлена парковка для посетителей – со шлагбаумом и автоматом для оплаты. Все эти экономические наблюдения беру с собой домой на размышление и анализ.



Она действительно очень зелёная

Цвет Ирландии, конечно, зелёный. Поклонникам международного футбола и других видов спорта это известно с детства – по цвету футболок сборной Ирландии или баскетбольной команды «Бостон Селтикс». И эта «зелёность» не только символическая – она реальная. С высоты птичьего полёта (или самолёта) этот остров действительно выкрашен природой в сплошной зелёный цвет.

Зима здесь очень тёплая, а лето нежаркое, поэтому круглый год Ирландия покрыта зелёной травой, по которой везде ходят и пасутся овцы. Даже газоны в частных домах мне показались более зелёными и ухоженными, чем, скажем, в Германии.



Вместо гор, покрытых снегом, туристов привлекают скалистые утёсы вдоль побережья. Самые знаменитые из этих утёсов расположены на западном побережье: Скалы Мохер (Cliffs of Moher). Чего я не ожидал – так это того, что от данного туристического аттракциона мне на всю жизнь запомнятся не красивые скалы, а сильный ветер, который неистово там бушевал. Порою я обеими руками намертво вцеплялся в перила, и был очень рад, что перед отпуском мне не удалось сбросить лишние килограммы.

Скалы Мохер



Фольклор в пиве, языке и спорте

Все таблички и голосовые указания в Ирландии встречаются на двух языках. И первый из них – не английский, а гэльский (сами ирландцы называют его просто ирландским). Этот древний язык кельтов преподаётся во всех школах, но только меньшинство ирландцев способны говорить на нём. Как мне объяснил один из них: всем надо сдавать экзамены гэльского языка, но после сдачи большинство его успешно забывают.



А вот попить пива никто не забывает. Я многократно видел по утрам у паба десятки бочек свежего пива, которые ожидали, что в течение дня их выпьют. Пабы привлекают не только Гиннесом и Элем, но также своей характерной архитектурой и внутренним убранством, которые дарят тебе ощущение, что ты не в нынешнем XXI, а в старом XIX веке. В пабе не только пьют и разговаривают, но и едят – особенно традиционную жареную рыбу и картошку фри.



Как человек, увлечённый разными видами спорта (а ещё потому, что в этой поездке был со своим братом), я никак не мог пропустить национальные виды ирландского спорта: хёрлинг и гэльский/ирландский футбол. Эти виды спорта практикуются практически только на ирландском острове. Причём на матчи здесь приходят не только лишь мужчины, но и дети, и женщины. Команды в этих видах спорта существуют повсюду: и в больших городах, и в деревнях. Было видно, что многие школьники идут в школу с характерными клюшками для хёрлинга, потому что на перемене и после занятий играют в эту игру.

Игра в хёрлинг

Цвета и лица домашней команды можно встретить на стенах города. Благодаря моему брату, купившему своим сыновьям клюшки для хёрлинга, я смог прямо на поле почувствовать, как сложно пустить ударом такой клюшки мячик сквозь штанги ворот с расстояния 30-40 метров, да ещё находясь в движении.



Встречи со знакомыми

Во время этого путешествия я не только встретился в окрестностях ирландского города Корк с настоятельницей Миссионерок Божественной Любви из Новосибирска. Но также по причине другого личного знакомства мне пришлось побывать и в столице Северной Ирландии.

В Белфасте



Ещё 20-30 лет назад я ни за что бы не поехал в Белфаст, который тогда был в моём представлении весьма опасным городом, где регулярно совершаются теракты, где борьба за независимость Ирландии продолжает приводить к многочисленным жертвам. Кстати, едва я покинул нынешний Белфаст, как он вновь попал в новости из-за насилия и беспорядков.

Но для священника подобные опасения не должны играть никакой роли, особенно когда в тебе нуждается другой человек; когда вопрос не «ради чего», но «ради кого». В данном случае заманил меня в Белфаст наш ветеран возрождения Католической Церкви в Сибири, бывший генеральный викарий Преображенской епархии о. Энтони Бранаган CSsR. С удивлением я узнал, что отец Энтони живёт в монастыре Клонард в Белфасте, то есть в Северной Ирландии, а не в своей родной республике Ирландии. (Для тех, кто не в курсе: Северная Ирландия и Республика Ирландия — это две разные административные единицы, расположенные на одном острове. Главное отличие заключается в том, что Ирландия — это независимое государство, а Северная Ирландия — часть Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.)

К счастью, поезд из Дублина приезжает в Белфаст за два часа с копейками. Но тут брат предупредил меня, что даже с моим пробивным немецким паспортом, я не смогу просто так въехать на территорию Великобритании, где я уже был ранее дважды. Понадобилось (не бесплатное) электронное разрешение для въезда. Правда, в итоге — ни при въезде, ни при выезде никто паспорт для проверки у меня так и не попросил.

Вооружившись не очень хорошей офлайн-картой, я за 20 минут дошел от главного вокзала до монастыря. Не заметить монастырь редемптористов в Белфасте невозможно – он просто громадный! И четырёхэтажное здание монастыря, и особенно огромная церковь св. Альфонса де Лигуори очень выделяются на фоне «фабричных» домов вокруг.

Монастырская церковь редемптористов в Белфасте



Неделю спустя, проезжая ирландский город Лимерик (отец Энтони в этом регионе родился), я увидел другую церковь Конгрегации Редемптористов – её убранство очень напоминало северо-ирландский Белфаст. Такой большой монастырь, конечно, не только вмещает комнаты монахов, но и многочисленные помещения для различных пастырских и социальных проектов.



У редемтористов в Белфасте (1) и Лимерике (2,3)



Сейчас в общине проживают порядка двенадцати-пятнадцати братьев. Многие из них уже в преклонном возрасте. И самый старший из них – наш дорогой сибиряк, находящийся уже на 92-м году своей посвященной Богу жизни. Я немножко переживал, вспомнит ли отец Энтони меня, и в каком он вообще состоянии. Мои опасения были напрасны – старец очень радостно встретил меня у себя в комнате. Он всё прекрасно помнит. Особенно то, что было десять и больше лет назад. Я рассказывал ему о наших епархиальных новостях, потом спустился с ним на обед в трапезную, где познакомился с его собратьями. Отец Энтони шутил, предупреждая меня, что все они «опасные типы». Конечно, священникам и монашествующим также трудно переносить последний этап долгой жизни, как и другим пожилым людям. Чувство одиночества охватывает тебя даже среди множества заботящихся о тебе. Поэтому я благодарен Богу, что Он дал мне возможность хотя бы на один день рассеять старческую скуку столь заслуженному миссионеру; и передать ему в моём лице благодарность многих сибиряков, которые с благодарностью вспоминают его служение.

С отцом Энтони Бранаганом CSsR





Забавно-мистический анекдот в конце

Все знают, что трансатлантический лайнер «Титаник» совершал свой первый и последний рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк. Но по маршруту были ещё остановки в других портах. Самой последней остановкой перед Нью-Йорком и собственно крушением стал для этого несчастного судна маленький порт на южном побережье Ирландии – теперь там расположен современный городок Коб (Cobh). Туристическая отрасль, конечно же, устроила здесь музей, посвященный «Титанику» и вообще миграции ирландцев в Америку.



И в этом музее я услышал от гида следующий рассказ:

Из Саутгемптона в Коб плыл первым классом некий ирландский священник. Билет ему купил его епископ, который одновременно был его дядей (кажется, такое бывает и в наши дни 😉). Когда в Кобе, после нескольких дней плавания, священнику пришло время покинуть судно, богатая семья, с которой тот очень сблизился, уговаривала его плыть с ними дальше до Нью-Йорка. Они даже хотели купить ему билет. Священник весьма обрадовался этому щедрому предложению, но должен был сперва всё-таки спросить разрешения у своего епископа. Епископ, неожиданно для него, отказал. И этим, очевидно, спас ему жизнь.

Но… это была только прелюдия мистики для меня. Билеты в этот музей продаются в форме пассажирских билетов на «Титаник». На билете стоит имя настоящего пассажира, который среди 120 других сел на пароход в этом ирландском порту.



В конце экскурсии по музею ты сможешь узнать, выжил «ты», или нет. Для мужчины шансы пережить эту катастрофу были, конечно, мизерные. Но «мой» Томас Маккормак к моему радостному удивлению выжил.

Из его краткой биографии в музее я узнал, что потом он жил в Нью-Джерси и умер… в ноябре 1975 года! А я ведь и сам родился как раз в ноябре 1975-го!



Конечно, после такого «доказательства» учения о перерождении душ я не обращусь в индуизм или буддизм, но Святую Мессу за упокой усопшего Томаса (как и всех погибших, а также не погибших, но усопших впоследствии пассажиров) охотно отслужу.



Священник Александр Деппершмидт

Фото из личного архива отца Александра: