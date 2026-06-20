Визит кардинала Кувакада в Азербайджан: диалог религий и культур (+ ФОТО)

С 15 по 19 июня 2026 г. кардинал Джордж Джейкоб Кувакад, префект Департамента по межрелигиозному диалогу, находился с визитом в Азербайджане. В ходе встречи с президентом Ильхамом Алиевым были отмечены деятельность Католической Церкви в стране и необходимость продвижения толерантности и мультикультурализма как основы мирного сосуществования.

В Баку кардинал Кувакад встретился с главой Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-Исламом Гаджи Аллахшукюр Пашазаде, поблагодарил за тёплый приём и отметил многолетнюю дружбу и устойчивые отношения между религиозными общинами Азербайджана и Католической Церковью. В переговорах участвовали апостольский префект монсеньор Владимир Фекете и посол Азербайджана при Святейшем Престоле Ильгар Мухтаров.

Ссылаясь на соборный документ Nostra aetate, Кувакад подчеркнул, что христиане и мусульмане в регионе формируют общую повестку мира, признавая Единого Бога-Творца. По словам кардинала, соглашение 2011 года и меморандум о религиозном сотрудничестве прошлого года стали шагами к укреплению доверия между сторонами.

Ключевые направления будущей работы, озвученные кардиналом, включают «разоружение» языка ненависти, защиту человеческого достоинства, внимание к гласу жертв конфликтов, обновление межрелигиозного и межкультурного диалога и усиление многосторонней дипломатии. Эти принципы представлены как срочные обязательства, а не абстрактные цели, в духе энциклики Magnifica humanitas.



16 июня в Баку на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и кардинала Кувакада обсуждались роль Католической Церкви в стране, строительство нового храма, развитие межрелигиозной политики и вклад фонда Гейдара Алиева (Heydar Aliyev Foundation) в сохранение культурного наследия и поддержку межрелигиозных инициатив.