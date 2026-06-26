Доклад Архиепископа Павла Пецци на презентации энциклики Magnifica Нumanitas в Москве

Magnifica Нumanitas (MH) — это первая энциклика Папы Льва XIV. Начало этой энциклики, название которой мы могли бы буквально перевести как «Великолепное человечество», звучит так: «Исполненный величия человеческий род, сотворённый Богом, стоит сегодня перед решающим выбором: возводить новую Вавилонскую башню или созидать град, где смогут обитать вместе Бог и человечество».

Уже подзаголовок «о защите человеческой личности в эпоху искусственного интеллекта» показывает явно, что главная роль здесь принадлежит человеческой личности. Приходят в голову слова 8-го Псалма: «Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звёзды, которые Ты поставил, то что́ есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё положил под ноги его».

Человеческая личность призвана действовать в этот момент истории, когда техника в широком смысле приобретает всё больше власти.

В 93 параграфе Папа цитирует следующие слова Романо Гвардини: «Современный человек не был воспитан для правильного пользования могуществом», говоря, что они сохраняют всю свою актуальность. Гвардини уже в ХХ веке предупреждал о «технизации человеческого мира», осуждая риск того, что человек будет сведён к простой переменной, зависимой от безличной системы.

Для Гвардини, на самом деле, техника сама по себе не является злом, но она может стать разрушительной, когда человек растворяется в наборе функций и задач, теряя своё духовное, аффективное и реляционное измерение. Поэтому, по его мысли, спасение современного человека зависит от способности «гуманизировать, очеловечивать технику», то есть от её нравственного и ответственного использования. Этот урок, безусловно, всё ещё актуален.

Энциклика Magnifica Нumanitas была обнародована 15 мая, в 135-ю годовщину энциклики Rerum Novarum Папы Льва XIII. Первый элемент, который нужно подчеркнуть, заключается в том, что нынешний Папа Лев XIV, очевидно, в преемственности со своим предшественником по имени, решил в своей первой энциклике сосредоточиться также на социальном вопросе и конкретно – на состоянии человека в эпоху искусственного интеллекта. Отсюда становится понятной тема третьей главы энциклики: «Техника и господство. Величие человеческой личности перед лицом обещаний ИИ».

Несомненно, искусственный интеллект представляет собой одну из вершин современных технологий, если не самую высокую вершину. Неслучайно энциклика была представлена 25 мая в Ватикане, в присутствии Папы Римского, очень значимыми докладчиками, включая Кристофера Ола, сооснователя и руководителя отдела исследований в корпорации Anthropic.

Поэтому нет никаких сомнений в том, что нынешний Понтифик, вслед за Папой Франциском, считает развитие искусственного интеллекта реальной «социальной проблемой», которая может привести, в результате структурной динамики, в частности экономической и геополитической, к реальному антропологическому кризису. С этой точки зрения, энциклика принимает и обновляет социальную традицию Церкви: так же, как Rerum Novarum затрагивал «рабочий вопрос» ХIХ века, так и её современная версия, так сказать, сталкивается с «антропологическим вопросом» двадцать первого века, когда человеческое достоинство, кажется, всё больше находится под угрозой завуалированных форм алгоритмической социальной инженерии.

В этой связи вся четвертая глава MH посвящена вопросу о том, как «сберечь человеческое в эпоху преобразований. Истина, труд и свобода». Истина труд и свобода являются фундаментальными в этом процессе преобразования. Основы этих понятий мы находим во второй главе: «Основания и принципы социального учения Церкви», которые также остаются весьма актуальными.

Следует отметить, что Папа Лев XIV придаёт вопросу ИИ чрезвычайно значимое измерение. Посмею сказать, что это измерение, отнюдь не нейтральное, занимает значительное место в начале его понтификата; это, очевидно, подтверждается не только публикацией Magnifica Нumanitas, но и недавним созданием Папской междикастериальной комиссии, а также его первой публичной речью после восхождения на престол Петра.

Недавнее создание Комиссии по искусственному интеллекту, которое произошло 16 мая, на следующий день после обнародования энциклики, представляет собой организационный и символический шаг, который не имеет аналогов ни в одной другой религиозной организации. Комиссия состоит из представителей различных структур Святого Престола, таких как: Папские академии жизни, науки, и социальных наук, а также Дикастерии Вероучения, Интегрального человеческого развития, Культуры и образования, и Коммуникаций. Этот, можно сказать, «оркестр», намеренно междисциплинарный (сюда входят богословие, философия, биоэтика, естественные и социальные науки), отражает убеждённость в том, что учение Церкви не может быть ограничено доктринальными и нравственными заявлениями, но должно интегрировать технические, юридические и биоэтические знания и опыт, что позволит выработать убедительные и эффективные линии поведения — даже в рамках тех же организационных субъектов Ватикана.

В этом смысле и в самой в энциклике есть несколько моментов, где подчёркивается важность междисциплинарного подхода. Это же подтверждает и речь Папы на презентации Magnifica Нumanitas, в которой Понтифик поблагодарил Кристофера Ола. «От имени Церкви, — сказал Папа Лев — я принимаю ваше приглашение идти вместе, слушать и говорить вместе, чтобы найти путь для человечества в эту эпоху искусственного интеллекта […] Я слушал учёных и инженеров, которые с искренним энтузиазмом работают над технологиями, способными облегчить огромные страдания; политических лидеров и государственных чиновников, которые упорно искали справедливые правила; родителей и учителей, глубоко обеспокоенных будущим молодых поколений».

В этой перспективе Magnifica Нumanitas можно рассматривать как приглашение к междисциплинарному сотрудничеству между богословами, философами, юристами, цифровыми исследователями и экспертами по прикладной этике, которые могли бы воплотить принцип «технологии на службе человека» в конкретных направлениях исследований, нормативах и социальных практиках.

Кроме того, нельзя забывать, что уже в первой своей речи после избрания на Престол Петра, произнесённой 10 мая 2025 года во время встречи с кардиналами в Ватикане, Папа изложил программное видение своего понтификата, уточнив значение имени, которое он выбрал, и общую линию его учения, где ИИ был явно указан как новый «социальный вопрос», который должен быть решён с той же срочностью и решимостью, с которыми Лев XIII подходил к конфликту между капиталом и трудом.

В центре Учительства Церкви всегда находятся личность и общее благо, личность и общество в широком смысле. Поэтому можно сделать вывод, что когда не происходит этот диалог, тогда возникает конфликт: в позапрошлом веке это был конфликт между капиталом и трудом, сегодня это конфликт между властью и самой личностью в действии. Поэтому в энциклике говорится о «монополиях» ИИ, о потере рабочих мест, и поэтому Папа Лев в своей речи на инаугурации понтификата дал понять, что Церковь призвана углубить свой depositum (залог) Социальной Доктрины уже не только в отношении традиционной экономической несправедливости, но и в отношении новых рисков, которые влечёт за собой распространение ИИ для самого человеческого достоинства, для социальной справедливости и для труда.

Энциклика Rerum novarum утверждала достоинство рабочих вопреки чистой логике рынка; сегодня Социальное Учение призвано подтвердить само достоинство человека вопреки логике господствующего алгоритма, агрессивного капитализма, тотального контроля над коммуникациями и редуцирования личности до цифрового объекта.

Папа Лев XIV пишет: «Нам необходимо избегать «синдрома Вавилона» — идолопоклонства перед прибылью, приносящего слабых в жертву прибыли; единообразия, стирающего различия; притязания на единый язык — в том числе цифровой, — который якобы способен перевести всё, даже тайну личности, в данные и показатели эффективности. В этом и состоит риск расчеловечивания: строить будущее без Бога и сводить другого человека к средству. Это древнее и вечно новое искушение, которое сегодня обретает ещё и технический облик» (MH 10).

На этом фоне я понимаю беспокойство Папы, и его смелое высказывание, что ИИ должен быть «разоружен»: «Наконец, я хотел бы употребить слово, которое мне дорого: «разоружение». Разоружить ИИ — значит изъять его из логики вооруженного соперничества, которое сегодня является уже не только сугубо военным, но и экономическим и когнитивным. Мы наблюдаем погоню за самым производительным алгоритмом и самой обширной базой данных, цель которой — закрепить геополитическое или коммерческое превосходство над остальными. Разоружить — значит разорвать отождествление технической мощи с правом управлять. Разоружить — не значит отказаться от технологии; это значит не позволить ей господствовать над человеком. Это значит вывести её из-под власти монополий, дать обществу возможность обсуждать и оспаривать её применение, а значит — сделать её пространством, пригодным для человеческого обитания; вернуть технологию на службу многообразию человеческой культуры и устройства жизни. Сегодня перед нами стоит задача не только этическая или техническая: это задача экологическая в самом радикальном смысле, потому что затрагивает новое измерение нашего общего Дома. ИИ уже стал средой, в которую мы погружены, и властью, с которой нам приходится считаться. Поэтому недостаточно его регулировать: его нужно разоружить и сделать гостеприимным для человека» (MH 110).

В заключение моего выступления хочу вновь вернуться к цитате из начала энциклики: «Исполненный величия человеческий род, сотворенный Богом, стоит сегодня перед решающим выбором: возводить новую Вавилонскую башню или созидать град, где смогут обитать вместе Бог и человечество» (MH 1).

Спасибо за внимание.

24 июня 2026 г.



Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

Фото Ольги Дубягиной