Что сказал бы святой Франциск Ассизский современной молодежи?

Какое напутствие мог бы дать св. Франциск современной молодежи? С размышлений над этим вопросом Лев XIV начал свое видеообращение к участникам летней молодежной конференции, которая пройдет с 10 по 12 июля в Стьюбенвилле, в США.

Слова Папы звучат очень актуально для всех молодых людей нашей эпохи, ведь он говорит не только о страхах и тревогах, но и о том, как обрести мир и совершенную радость, невзирая на трудности. Если бы они встретили святого Франциска, предположил он, Бедняк из Ассизи приветствовал бы их словами «Мир и добро». Мы можем задать себе вопрос: желаем ли мы мира тем, с кем встречаемся? Это не всегда легко, ведь мы часто конфликтуем даже с теми, кого любим. Пример св. Франциска показывает: сеятелем мира может быть лишь тот, в чьем сердце живет мир. Мир – это Божий дар, который мы обретаем, когда приглашаем Господа в свое сердце. Мы сами призваны стать орудиями мира, неся его в наши семьи, наши страны по всему миру.

Франциск был известен исключительной жизнерадостностью. Он восхищался красотой творения и милосердием Бога. Однажды в своем известном диалоге с братом Львом святой начал перечислять длинный список, казалось бы, хороших вещей, которые не ведут к совершенной радости. Отвечая на вопрос собрата, что же тогда является совершенной радостью, Франциск описал трагическую ситуацию: быть отвергнутым своей общиной, переносить холод и голод, но все эти трудности принимать с терпением и любовью к Богу, – это и есть совершенная радость.

«Можно ли вообще испытывать радость в таких обстоятельствах?» — задается вопросом Папа. И отвечает: да, если мы относимся к Богу как к любящему Отцу.

«Радость, о которой говорил святой Франциск, не может быть обретена с помощью электронных устройств, многочасового сидения перед экраном или бесконечного ежедневного пролистывания ленты в социальных сетях. Эти занятия часто отнимают драгоценное время, которое можно было бы использовать для молитвы в тишине, для развития подлинной дружбы, для времяпрепровождения с семьей, для углубления знаний о своей вере, для учебы или занятий спортом. Радость ни в коем случае нельзя искать в наркотиках, злоупотреблении алкоголем, распущенности, поверхностных отношениях, одержимости своим имиджем или любом другом пагубном поведении. Удивительно, но радость нельзя найти даже в таких благах, как богатство, красота, слава или даже здоровье, ведь однажды мы лишимся и этого».

«Верите ли вы, что Бог вас любит?» – спрашивает Папа. Верим ли мы, что каждый из нас – сокровище для Бога? Тревога, печаль и одиночество останутся в прошлом, если мы начнем развивать доверительные отношения с Богом: уделять время молитве и принимать Таинства. Божья благодать воспламеняет сердце, – в этом и заключается секрет способности встречать трудности с улыбкой.

Вот простое и краткое послание св. Франциска: истинный мир и совершенная радость – это дары Бога, которые мы обретаем, когда позволяем Ему преображать нас. Что же мы можем сделать в ответ? Отдать самих себя Богу.

«Сегодня Господу нужны миссионеры, чтобы распространять Его весть среди тех, кто Его не знает: нужны святые мужчины и женщины, чтобы создавать любящие католические семьи, священники, чтобы быть духовными отцами и служителями Таинств, а также монахи и монахини, чтобы свидетельствовать об истинной радости Его Царства. Если у вас есть ощущение, что Господь призывает вас к одному из этих предназначений, не замыкайтесь в себе и не отворачивайтесь в страхе, а сделайте шаг вперед и скажите Господу: “Вот я, пошли меня!” (Ис 6,8)».

Папа выразил надежду, что предстоящая встреча поможет молодежи наполниться Христом, познакомиться с другими молодыми людьми, желающими полностью посвятить свою жизнь Богу, и обрести истинное счастье.



Источник: русская служба Vatican News