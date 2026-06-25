Может ли мирянин произносить проповедь на Мессе?

Председатель Немецкой епископской конференции монсеньор Хайнер Вильмер обратился в Ватикан с вопросом, можно ли в чрезвычайных обстоятельствах предоставить разрешение мирянину, должным образом выбранному верующими, произносить проповедь вместо пресвитера во время священнопразднования Евхаристии.

Ответ от Римской Курии не заставил себя ждать. В пресс-сообщении Департамента богослужений и дисциплины Таинств приведено содержание письма за подписью его префекта кардинала Артура Роша, согласно которому такое разрешение предоставить невозможно.

В ответе ватиканского ведомства говорится о заслуживающей одобрения «пастырской обеспокоенности», которая побудила немецкого иерарха обратиться в Ватикан с подобным запросом. Департамент «вновь утверждает, что невозможно отменить действующую дисциплину посредством снисхождения, — поскольку тот факт, что проповедь относится к исключительной компетенции священника или диакона, не является просто дисциплинарной нормой, а проистекает из самой природы литургии».

«Проповедь – это неотъемлемая часть Литургии Слова. — говорится в сообщении департамента. — Она неразрывно связана с провозглашением Евангелия и представляет собой осуществление munus docendi, вверенного рукоположенным в Таинстве Священства служителям. Провозглашение Слова в рамках богослужения неотделимо от миссии, полученной в Таинстве, и от единства между Словом и Таинством в Евхаристическом богослужении».

В ответе кардинала Роша подчеркивается важность постоянного образования для рукоположенных служителей, так чтобы их проповедь могла выражать «полноту пастырской и духовной действенности».

В конце письма префект Департамента богослужений и дисциплины Таинств напоминает, что действующие церковные правила уже предусматривают многочисленные формы провозглашения Слова и проповедничества, которые могут быть доверены мирянам вне рамок проповеди на Мессе, в соответствии с каноническим правом и с самой природой этих разнообразных форм провозглашения Евангелия.



Источник: русская служба Vatican News