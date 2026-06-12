В клире Преображенской епархии — пополнение: в диаконы рукоположен Кирилл Зимин (+ ФОТО)

12 июня 2026 года, в праздник Святейшего Сердца Иисуса, Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт рукоположил в сан диакона выпускника Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» Кирилла Зимина.

Кирилл Васильевич Зимин родился 27 сентября 1988 года в г. Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье рабочих. Был крещён в Православной Церкви, однако это не повлекло за собой воцерковления. Закончил общеобразовательную школу и параллельно школу искусств (отделение хорового пения).

В 2003 году поступил в Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж. В годы студенчества стал серьёзнее размышлять о смысле жизни и вере в Бога, результатом чего стало присоединение к Католической Церкви в 2007 году. Тогда же, имея музыкальное образование, начал служить органистом в храме, посредством чего всё более возрастал интерес к литургической музыке и литургике, а также литургии как таковой. По окончании колледжа год работал в коррекционной школе, год в детском саду, затем последующие девять лет был концертмейстером в музыкальной школе. Живя в приходском доме, нёс послушание органиста на Мессах и регента церковного хора. Также в этот период времени перешёл из византийского обряда в латинский.

В 2019 году, следуя голосу призвания, поступил в Новосибирскую предсеминарию; практику проходил в католической общине Томска.

В 2020 году поступил в Высшую духовную семинарию «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге. За годы обучения потерял брата и отца, однако ощущал молитвенную поддержку двоюродных сестёр, одна из которых, Елена, ныне присутствовала на Мессе рукоположения во диаконы. В 2025 году Кирилл окончил Папский Латеранский университет со степенью бакалавра, летом 2026 года стал выпускником Санкт-Петербургской католической духовной семинарии.



Более подробнее о сегодняшнем событии мы сообщим в нашем следующем репортаже, а пока — первые фото из Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске: