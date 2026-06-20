Любовь Христа не знает далёких земель и забытых людей (ФОТО + ВИДЕО)

Завершающим этапом пастырского визита Папы Римского в Ломбардию стал город Сант-Анджело-Лодиджано, куда он прибыл вечером 20 июня на вертолете из Павии. Подробности сообщает русская служба Vatican News.

Вечером в приходской церкви Свв. Антония Великого и Франчески Кабрини Папа Лев XIV помолился перед Пресвятыми Дарами и почтил частицу мощей св. Франчески Кабрини – покровительницы мигрантов, родившейся в этом городе.

Папа напомнил, что жизнь св. Кабрини стала ответом на призыв Церкви служить тем, кто оказался вдали от родины. Отказавшись от первоначального желания отправиться на Дальний Восток по примеру св. Франциска Ксаверия, она по наставлению Папы Льва XIII направила свою миссию к итальянским переселенцам в Америке, следуя также совету епископа Пьяченцы св. Иоанна Баттисты Скалабрини.

Размышляя о феномене современной миграции, Епископ Рима отметил: несмотря на изменившиеся исторические обстоятельства, этот вызов по-прежнему обращён к совести христианской общины. Источником подлинного служения неизменно остаётся любовь Сердца Христова – тема, которой Папа Франциск посвятил энциклику Dilexit nos, а сам Лев XIV развил её в апостольском обращении Dilexi te: материнское сердце Кабрини искало мигрантов повсюду – в трущобах, тюрьмах, шахтах.

Вспоминая учение предшественников, Папа связал миссионерское наследие итальянской святой с духовностью Сердца Иисуса и служением бедным и мигрантам. Он напомнил слова самой Франчески Кабрини: никакой труд не будет слишком трудным, никакая земля – слишком далёкой, никакой человек – слишком израненным для любви Сердца Иисуса.

Папа призвал молодёжь изучать письма и дневники матери Кабрини, в которых раскрываются её глубокая любовь к Христу и к миссии, созерцательная жизнь и удивительная апостольская энергия.

В конце обращения Лев XIV пожелал поместной Церкви и Сёстрам-миссионеркам Святейшего Сердца Иисуса беречь деятельный и щедрый дух своей великой основательницы, идти путём единства и святости «в многообразии даров и служений», помогая самым нуждающимся.