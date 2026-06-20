Папа посещает родину святой Франциски Кабрини

Миссионерство и помощь мигрантам – в центре пастырского визита Папы Льва XIV в Сант-Анджело-Лодиджано, где родилась небесная покровительница мигрантов и первая американская святая Франциска Ксаверия Кабрини. Сообщает русская служба Vatican News.

Краткая поездка начнется с Павии, затем Святейший Отец отправится в родной город итало-американской подвижницы и помолится в базилике Святых Антония Великого и Франциски Кабрини. В этом храме покоится частица её мощей.

Существует предание, что 15 июля 1850 года над Сант-Анджело пролетала стая белых голубей, редко показывающихся на севере Италии. Один из жителей деревни – Агостино Кабрини – попытался спугнуть стаю. Ему это не удалось, однако он поймал одну птицу и принес ее в дом, где в тот же день у его жены Стеллы родился тринадцатый ребенок – девочка. Это и была будущая святая Франческа Кабрини. Девочка была слабой и болезненной, но мать ее выходила и воспитала в духе глубокой веры и любви к Церкви. Несмотря на то, что девочка не покидала свою родную деревню, она с юных лет почувствовала миссионерское призвание.

Франческа строила игрушечные кораблики, украшала их цветами и пускала по ручью, чтобы они плыли в далекие края – как сама она говорила – и несли туда Христа. Окончив епархиальную школу, девушка поступила в училище и получила диплом преподавателя. Франческу назначили учительницей в епархиальную школу местечка Видардо. Первые годы оказались для нее нелегкими: она никак не могла привыкнуть к своей профессии, по-прежнему мечтая стать миссионеркой. Ухаживая за больными, она заразилась оспой; выздоровев, не оправилась полностью и стала еще слабее физически. Казалось, что с мечтами о миссионерской жизни можно было распрощаться навсегда. В 1874 году духовный отец Франчески предложил ей работу в приюте Святого Провидения в городе Кодоньо. Франческа провела там шесть лет. Она решила полностью посвятить себя Богу и служению ближним и приняла постриг в обители Святого Провидения. Позднее духовный наставник посоветовал Франческе основать первую в Италии женскую миссионерскую общину. Франческа Кабрини с энтузиазмом принялась за новое дело; орден, названный ею «Сестры-миссионерки Святейшего Сердца Иисуса», был одобрен местным епископом. Франческа принесла монашеские обеты в новой общине и добавила к своему имени «Саверио» в честь известного иезуита-миссионера святого Франциска Ксаверия, просветителя Индии и Японии. Это имя она выбрала не случайно: именно Дальний Восток представлялся ей полем для новой миссии. В 1887 году мать Кабрини отправилась в Рим, чтобы представить на одобрение Римской Курии устав общины Святейшего Сердца. На частной аудиенции у Папы Льва XIII она рассказала Папе о своей мечте поехать на Дальний Восток. Лев XIII, блестящий ученый и великий дипломат, автор первой социальной энциклики Rerum novarum, был хорошо осведомлен о выдающихся качествах стоявшей перед ним монахини. Он ответил ей: «Дочь моя, ехать нужно, но не на Восток, а на Запад». Этот факт жития святой, показавший, какие обильные плоды может принести церковное послушание, отображен на своде приходской базилики Святого Ангела в Сант-Анджело-Лодиджано.

Сначала Кабрини была ошеломлена: рушились ее мечты и планы. Но послушание она ставила превыше всего. И вот, в марте 1889 года мать Франческа-Саверио вместе с группой монахинь отправилась в Соединенные Штаты Америки. Мать Франческа-Саверио благодаря этой помощи и своим выдающимся способностям сумела быстро наладить не только духовную, но и материальную жизнь своих соотечественников в Америке. Она основала школы, интернаты, приюты и больницы, распространив свою деятельность на несколько штатов и даже на латиноамериканские страны. Средства на строительство этих благотворительных центров она добывала буквально «хождением по мукам», собирая пожертвования в разных городах и странах. Физически слабая и духовно смиренная, она совершала самые настоящие чудеса при помощи молитвы, веры и всецелого упования на Божественное провидение. Невозможно было противостоять ее настойчивым просьбам о милостыне. Многие окаменелые сердца таинственно смягчались, неожиданно уступали ее мольбам.

Святая Франциска Кабрини часто повторяла: «На небе – вечность, на небе мы отдохнем, но на земле мы должны всегда работать, работать без устали».