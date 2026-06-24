Кодекс канонического права доступен в виде мобильного приложения

22 июня с. г. состоялся релиз мобильного приложения «Кодекс Канонического Права», подготовленного группой разработчиков под руководством Юлианы Машниновой, сообщает официальный сайт ККЕР.

Работа над приложением была начата по инициативе свящ. Дмитрия Новоселецкого, настоятеля кафедрального собора в Москве, в связи с тем, что печатное издание Кодекса стало редкостью, нужную информацию в нем найти непросто, и кроме того, в последние годы в его текст было внесено немало изменений. Мобильное приложение было призвано решить эти проблемы и сделать работу с текстом максимально удобным.

Отдельной трудностью было получение разрешение на публикацию, поскольку права на текст Кодекса принадлежат Святейшему Престолу. На этом этапе к работе подключились епископы Николай Дубинин и Штефан Липке, которые сделали возможным получение разрешения и внесли свои замечания по переводу текстов. После получения разрешения и указаний из Ватикана, монс. Сергей Тимашов — который также переводил текст Кодекса для бумажного издания — в краткие сроки перевел с латыни тексты, которые нуждались в обновлении и уточнении.

Кодекс канонического права, действующий ныне в Католической Церкви, был обнародован св. Папой Иоанном Павлом II 25 января 1983 года.

Кодекс представляет собой «главный законодательный документ Церкви, основанный на юридическом и законодательном наследии Откровения и Предания, (который) следует считать необходимым средством, благодаря которому сохраняется должный порядок как в индивидуальной и общественной жизни, так и в самой деятельности Церкви» (Апостольская конституция «Sacrae disciplinae leges»).

Такой свод законов в Церкви необходим для Церкви, как писал Иоанн Павел II, поскольку он показывает, как устроена Церковь, как совершаются Таинства, как осуществляется церковная власть и как должны строиться отношения между верующими. Эти законы защищают права каждого, помогают общему делу Церкви и поддерживают всё, что служит возрастанию христианской жизни. Поэтому все верующие призваны знать и соблюдать церковные законы нужно знать и соблюдать (ср. там же). Доступность кодекса в виде мобильного приложения, несомненно, содействует осуществлению этой важной задачи.

Приложение доступно в AppStore, RuStore, AppGallery, также готовится релиз в GooglePlay.