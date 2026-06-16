35 ЛЕТ СО ДНЯ ЕПИСКОПСКОЙ ХИРОТОНИИ ПРЕОСВЯЩЕННОГО ИОСИФА ВЕРТА

Сегодня Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске отмечает 35-ю годовщину со дня своей епископской хиротонии. 16 июня 1991 года в московском храме Святого Людовика священник Иосиф Верт был возведен в сан епископа.

Весь 1991 год был чрезвычайно богат событиями: это год острейшего политического противостояния и социального кризиса, последний год существования СССР, год больших потрясений в стране и обществе; одновременно это год обретения полноты религиозной свободы, год чудесного восстановления канонических структур Католической Церкви в России, год рождения многих духовных призваний и, наконец, год, когда у сибирских католиков появился свой Архипастырь…

Мы от всего сердца поздравляем Владыку Иосифа с коралловым юбилеем его архиерейской хиротонии и желаем ему обильного Божьего благословения, крепкого здоровья, неиссякаемой духовной силы и радости в служении. Пусть каждый день его архипастырского пути будет наполнен любовью, миром и плодотворным трудом на благо верующих как его родной Преображенской епархии, так и всей Вселенской Церкви.

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

(Сегодня также будет опубликовано новое интервью Владыки, которое он дал нашему изданию накануне этого знаменательного события. Следите за публикациями)