Приходской театр из Томска совершил гастрольную поездку в Новосибирск (+ ФОТО)

12 июня, завершая большой день празднеств в центре Преображенской епархии по случаю Торжества Святейшего Сердца Иисуса, юбилея архиерейской хиротонии правящего епископа и рукоположения нового священнослужителя, гости мероприятия из «Покровского театра» при томской католической общине подарили новосибирской публике гастрольный показ своего уже знаменитого спектакля «История пророка Ионы».

Напомним, автором сценария и режиссёром-постановщиком здесь выступил отец Овсеп Меликсетян SJ, его помощником по организации театрального проекта стала Олеся Шумская, которая теперь является директором проекта. В качестве актёров были задействованы местные прихожане: в основном родители, чьи дети посещают уроки катехизации после воскресной службы. Участие принимали и представители более старшего поколения, и молодёжь (в том числе иностранные студенты), а также совсем юные прихожане. Главную роль пророка Ионы исполняет прихожанин Станислав Дорабялло.

Как отмечают создатели, опыт работы над театральной постановкой показал, что это не только хороший повод для объединения прихожан разного возраста, но и успешная массовая катехизация.

На сцене звучат не только диалоги из Священного Писания. Исполняются песни, читаются поэтические тексты. Здесь также имеет место современная интерпретация библейских картин, которая причудливо соединяет возвышенную духовность и легкую сатиру.

Проделана серьёзная работа по изготовлению сложных декораций: большого деревянного кита, чучел животных, а также богатого использования различных тканей. В качестве своего участия в постановочном процессе дети трудолюбиво вырезали небольшие фигурки китов, старательно разучивали тексты песен и стихов.

А финал спектакля – с неизменной теплотой встречаемое всеми зрителями, от мала до велика, хоровое исполнение знаменитой песни Леонардо Коэна «Аллилуйя».



О спектакле и атмосфере в импровизированном зрительном зале кафедрала рассказывает фоторепортаж Елены Симаковой и Натальи Гилёвой: