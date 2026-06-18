Концерт духовной музыки «Всё во славу Святейшего Сердца Иисуса» (два праздничных фоторепортажа)

Мы уже сообщали, что 12 июня 2026 года было ознаменовано сразу несколькими праздничными и очень важными для всей Преображенской епархии событиями.

Во-первых, Вселенская Церковь в этот день отмечала Торжество Святейшего Сердца Иисуса, и этому событию была посвящена как Святая Месса в кафедральном соборе, так и уже вторая конференция, проводимая в центре нашей епархии Конгрегацией Миссионерок Святейшего Сердца Иисуса. Во-вторых, в эти дни мы праздновали 35-летие архиерейской хиротонии нашего Правящего Епископа Иосифа Верта. И, наконец, в-третьих, выпускник Санкт-Петербургской Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» Кирилл Зимин в нынешний праздник был возведен в сан диакона.

Утренняя Месса в минувшую пятницу стала кульминацией этого дня, открыв насыщенную программу тройных торжеств, которую украсили яркие культурные мероприятия. Одним из них стал концерт духовной музыки «Всё во славу Святейшего Сердца Иисуса».

Программу концерта представили солисты Новосибирской государственной филармонии Олеся Журавкина (меццо-сопрано) и Станислав Овчинников (виолончель), профессор Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки Наталья Багинская (орган), заведующая отделением струнных инструментов ДШИ № 12 Марина Овчинникова (виолончель), органистка прихода кафедрального собора Валерия Беляевскова (орган), студенты Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки и учащиеся детских музыкальных школ города.

В Кафедральном соборе Преображения Господня прозвучали произведения духовной музыки Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Доменико Дзиполи, Лоренцо Перози и других композиторов. Специально к празднику были исполнены произведения Карла Ясперса «O Сor Jesu, fons amoris» («О сердце Иисуса, источник Любви»), Антона Брукнера «Herz Jesu Lied» («Песня Сердце Иисуса») и Этторе Поццоли «Al Sacro Cuore di Gesù» («К Святейшему Сердцу Иисуса»).

Атмосферу этого музыкального события под сводами храма запечатлели фотообъективы наших внештатных корреспондентов —

Елены Симаковой:

и — Натальи Гилёвой: