Торжество Святейшего Сердца Иисуса, юбилей хиротонии Правящего епископа и рукоположение нового диакона в Кафедральном соборе (+ ФОТО)

12 июня 2026 года было ознаменовано сразу несколькими праздничными и очень важными для всей Преображенской епархии событиями. Во-первых, Вселенская Церковь в этот день отмечала Торжество Святейшего Сердца Иисуса, и этому событию была посвящена как Святая Месса в кафедральном соборе, так и уже вторая конференция, проводимая в центре нашей епархии сестрой Татьяной Авдокушиной MSC и её Конгрегацией Миссионерок Святейшего Сердца Иисуса (первая подобная конференция состоялась ровно год назад в честь отмечаемого тогда большого юбилея – 350-летия явлений, свидетелем которых стала святая Маргарита Мария Алакок). Во-вторых, в эти дни мы со всею Поместной Церковью празднуем 35-летие архиерейской хиротонии нашего Ординария. И, наконец, в-третьих, выпускник Санкт-Петербургской Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» Кирилл Зимин в нынешний праздник был возведен в сан диакона.

Божественную Литургию с Таинством рукоположения возглавил Правящий епископ Иосиф Верт в сослужении вспомогательного епископа Штефана Липке и многочисленного духовенства из различных приходов необъятной Преображенской епархии.

Особо отметим, что на торжественную Мессу, дабы духовно поддержать Кирилла в столь знаменательный для него день, прибыли гости из его Alma Mater в северной столице во главе с ректором семинарии о. Томашом Ортманном SJ и духовником о. Себастьяном Прието Силвой SJ, его прежние наставники по Новосибирской предсеминарии, а также делегация из его родного прихода в Екатеринбурге, включая настоятеля о. Антония Гселя.

Открывая богослужение, Владыка Иосиф так приветствовал всех гостей и сослужителей: «Дорогие собратья в епископском, священническом и диаконском служении, дорогие сёстры-монахини, дорогие верные из разных приходов нашей Преображенской епархии, дорогие гости из других епархий, дорогие братья и сёстры во Христе! Сегодня Церковь празднует Торжество Святейшего Сердца Иисуса. Сегодня Церковь особенно молится о святости священников. И вот в такой день Кирилл будет рукоположен в первую степень священства – во диаконы. Помолимся же на этой Святой Мессе о нашем кандидате, о всех священниках нашей епархии и всей Церкви».

О том, что появление нового священнослужителя – это большой дар для Церкви, предстоятель размышлял и в своей проповеди после чтения Евангелия, одновременно напомнив, что Торжество Святейшего Сердца – это прежде всего торжество Любви Бога к нам, людям.

Обращаясь же непосредственно к кандидату, Владыка Иосиф, в частности, сказал: «Дорогой Кирилл, Ты становишься диаконом сегодня, в торжество Святейшего Сердца Иисуса; пусть это любящее Сердце всегда зовёт тебя, пусть Оно будет твоим прибежищем в трудные минуты, утешением, радостью и отдохновением в пастырском труде. Приходи к нему в Табернакуле (Дарохранительнице, – прим. ред.) часто и регулярно, пусть эти посещения будут необходимостью, как воздух».

«Пусть Святейшее Сердце будет всем нам магнитом, а наши сердца пусть будут стрелкой компаса, которая всегда указывает на магнит. Пусть и нам Иисус в почитании Его Святейшего Сердца будет Учителем и Другом, как святой Маргарите Марии Алакок, будет маяком, надёжным ориентиром в бушующем море этого мира!»

(См. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ проповеди Преосвященного Иосифа Верта)



По окончании праздничного богослужения настала очередь сердечных поздравлений, которых удостоились как нынешний юбиляр – Владыка Иосиф, так и только что переживший один из самых волнительных моментов в жизни диакон Кирилл.

Новопоставленный священнослужитель в ответ произнёс следующую благодарственную речь: «Спасибо всем, кто за меня молился! И этому приходу, и в моем родном приходе в Екатеринбурге – всем, кто молился обо мне и помнил меня. Во всех приходах, где я был на практике – в Ишиме, в Славгороде, в Сургуте, в Челябинске, в Томске, в предсеминарии. Где я не был на практиках, а просто, где я бывал: кто за меня молился все эти годы в Москве, в Калининграде, в Санкт-Петербурге. И ещё где я не помню, и кого не помню, и кого даже не знаю, что молились – я благодарю за молитвы! Спасибо, что вы есть! Благодарю Бога за вас, и за доверие, мне оказанное! Я буду стараться, а там – всё в Божьих руках! Спасибо!»

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Утренняя Месса в Кафедральном соборе Преображения Господня стала, одновременно, кульминацией этого дня, открыв насыщенную программу тройных торжеств, включающую общую праздничную трапезу, богословскую конференцию, а также яркие культурные мероприятия – музыкальный концерт профессиональных исполнителей и спектакль самодеятельного приходского театра из Томска.



Другие подробности – в наших следующих материалах. А пока предлагаем вниманию читателей большой эксклюзивный фоторепортаж, подготовленный совместно «Сибирской католической газетой» и Студией «Кана»: