Проповедь Владыки Иосифа Верта на рукоположение во диаконы Кирилла Зимина. Новосибирск, кафедральный собор, торжество Святейшего Сердца Иисуса, 12 июня 2026 года

Проповедь Владыки Иосифа Верта на рукоположение во диаконы Кирилла Зимина. Новосибирск, кафедральный собор, торжество Святейшего Сердца Иисуса, 12 июня 2026 года

Июнь 12, 2026

Дорогие братья и сёстры во Христе!

Торжество Святейшего Сердца Иисуса – это торжество Любви Бога к нам, людям. «Бог есть Любовь» — слышим мы сегодня в послании Апостола Иоанна, любимого ученика Иисуса Христа. Вся история мира и человечества – это история Любви Бога.

И начинается эта история от начала мира. Господь Бог, Который пребывает в неприступном свете, в бесконечном блаженстве, хотел даровать и другим этот свет и это блаженство.

Итак, Бог сотворил небо и землю. Там, на небесах, небожители уже вкушают трапезу Любви, чего мы даже отдаленно не можем представить себе, ибо «не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог, любящим Его».

И в земном Раю тоже всё начиналось так. Более того, Господь Бог даже после грехопадения наших прародителей не отрекся от человека, но дал нам обетование искупления и спасения. Весь Ветхий Завет, вся История Спасения полна знаков Любви Бога к нам. В Ветхом Завете особенно яркий момент – это когда Господь Бог сильною рукою вывел израильский народ из Египта в землю обетованную. Наивысший знак этой Любви «открылся нам в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него».

Вся жизнь Иисуса Христа – это проявление Любви Бога к нам, людям. Любовь в Вифлееме, Любовь в сокрытой жизни в Назарете, Любовь в страданиях и смерти на кресте. На Тайной Вечери перед Своими Страстями Иисус установил таинства Евхаристии и Священства. Святая и Святое Причастие вот уже 2000 лет являются для нас самым ярким и ощутимым знаком Любви Иисуса к нам.

Здесь на Святой Мессе Иисус через священника повторяет слова: «Возьмите и ешьте – это Мое Тело; возьмите и пейте – это Моя Кровь».

Здесь мы возвещаем Смерть Христа и Его Воскресение исповедуем, доколе Он придёт. Здесь перед монстранцией верные поклоняются своему Творцу и Искупителю, своему Брату и Другу.

Здесь особенно священник находит утешение и укрепление у Своего Божественного Учителя, у Своего Первосвященника, Которому он последовал особым образом через . Здесь священник может слышать биение Святейшего Сердца Иисуса, как любимый ученик на Тайной Вечери у груди Учителя.

Дорогой Кирилл, через возложение моих рук ты сегодня получаешь первую степень священства и будешь диаконом Церкви, служителем бедных и нуждающихся. Как тут не вспомнить слова бразильского кардинала на конклаве 2013 года. Когда большинство голосов были отданы его другу Бергольо, он сказал ему: «не забывай бедных».

Дорогой Кирилл, Ты становишься диаконом сегодня, в торжество Святейшего Сердца Иисуса; пусть это любящее Сердце всегда зовёт тебя, пусть Оно будет твоим прибежищем в трудные минуты, утешением, радостью и отдохновением в пастырском труде. Приходи к нему в Табернакуле часто и регулярно, пусть эти посещения будут необходимостью, как воздух. Вспоминаю светлой памяти Папу Франциска, который признался журналисту, что вечером перед дарохранительницей он иногда и засыпал после дневных трудов, но засыпал рядом с Иисусом. А святая Тереза Малая из Лизьё, покровительница миссионеров, признавалась, что после Причащения засыпала иногда от усталости, но говорила себе: «это Иисус уснул в моём сердце».

Дорогие братья и сёстры, мы сегодня ещё услышим конференцию о Святейшем Сердце Иисуса. Пусть это обогатит наши знания, пусть это поможет нам в новом импульсе любви к Иисусу Христу, нашему Спасителю. Пусть Святейшее Сердце будет всем нам магнитом, а наши сердца пусть будут стрелкой компаса, которая всегда указывает на магнит. Пусть и нам Иисус в почитании Его Святейшего Сердца будет Учителем и Другом, как святой Маргарите Марии Алакок, будет маяком, надёжным ориентиром в бушующем море этого мира!

Аминь!


, Кафедральный собор Преображения Господня,
Торжество Святейшего Сердца Иисуса, 12 июня 2026 года

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