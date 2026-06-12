Проповедь Владыки Иосифа Верта на рукоположение во диаконы Кирилла Зимина. Новосибирск, кафедральный собор, торжество Святейшего Сердца Иисуса, 12 июня 2026 года

Дорогие братья и сёстры во Христе!

Торжество Святейшего Сердца Иисуса – это торжество Любви Бога к нам, людям. «Бог есть Любовь» — слышим мы сегодня в послании Апостола Иоанна, любимого ученика Иисуса Христа. Вся история мира и человечества – это история Любви Бога.

И начинается эта история от начала мира. Господь Бог, Который пребывает в неприступном свете, в бесконечном блаженстве, хотел даровать и другим этот свет и это блаженство.

Итак, Бог сотворил небо и землю. Там, на небесах, небожители уже вкушают трапезу Любви, чего мы даже отдаленно не можем представить себе, ибо «не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог, любящим Его».

И в земном Раю тоже всё начиналось так. Более того, Господь Бог даже после грехопадения наших прародителей не отрекся от человека, но дал нам обетование искупления и спасения. Весь Ветхий Завет, вся История Спасения полна знаков Любви Бога к нам. В Ветхом Завете особенно яркий момент – это когда Господь Бог сильною рукою вывел израильский народ из Египта в землю обетованную. Наивысший знак этой Любви «открылся нам в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него».

Вся жизнь Иисуса Христа – это проявление Любви Бога к нам, людям. Любовь в Вифлееме, Любовь в сокрытой жизни в Назарете, Любовь в страданиях и смерти на кресте. На Тайной Вечери перед Своими Страстями Иисус установил таинства Евхаристии и Священства. Святая Месса и Святое Причастие вот уже 2000 лет являются для нас самым ярким и ощутимым знаком Любви Иисуса к нам.

Здесь на Святой Мессе Иисус через священника повторяет слова: «Возьмите и ешьте – это Мое Тело; возьмите и пейте – это Моя Кровь».

Здесь мы возвещаем Смерть Христа и Его Воскресение исповедуем, доколе Он придёт. Здесь перед монстранцией верные поклоняются своему Творцу и Искупителю, своему Брату и Другу.

Здесь особенно священник находит утешение и укрепление у Своего Божественного Учителя, у Своего Первосвященника, Которому он последовал особым образом через рукоположение. Здесь священник может слышать биение Святейшего Сердца Иисуса, как любимый ученик на Тайной Вечери у груди Учителя.

Дорогой Кирилл, через возложение моих рук ты сегодня получаешь первую степень священства и будешь диаконом Церкви, служителем бедных и нуждающихся. Как тут не вспомнить слова бразильского кардинала на конклаве 2013 года. Когда большинство голосов были отданы его другу Бергольо, он сказал ему: «не забывай бедных».

Дорогой Кирилл, Ты становишься диаконом сегодня, в торжество Святейшего Сердца Иисуса; пусть это любящее Сердце всегда зовёт тебя, пусть Оно будет твоим прибежищем в трудные минуты, утешением, радостью и отдохновением в пастырском труде. Приходи к нему в Табернакуле часто и регулярно, пусть эти посещения будут необходимостью, как воздух. Вспоминаю светлой памяти Папу Франциска, который признался журналисту, что вечером перед дарохранительницей он иногда и засыпал после дневных трудов, но засыпал рядом с Иисусом. А святая Тереза Малая из Лизьё, покровительница миссионеров, признавалась, что после Причащения засыпала иногда от усталости, но говорила себе: «это Иисус уснул в моём сердце».

Дорогие братья и сёстры, мы сегодня ещё услышим конференцию о Святейшем Сердце Иисуса. Пусть это обогатит наши знания, пусть это поможет нам в новом импульсе любви к Иисусу Христу, нашему Спасителю. Пусть Святейшее Сердце будет всем нам магнитом, а наши сердца пусть будут стрелкой компаса, которая всегда указывает на магнит. Пусть и нам Иисус в почитании Его Святейшего Сердца будет Учителем и Другом, как святой Маргарите Марии Алакок, будет маяком, надёжным ориентиром в бушующем море этого мира!

Аминь!



Новосибирск, Кафедральный собор Преображения Господня,

Торжество Святейшего Сердца Иисуса, 12 июня 2026 года