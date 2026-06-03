В июне Папа Римский молится о ценностях спорта (ВИДЕО)
Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», котором Лев XIV возносит прошения на июнь 2026 года: «О ценностях спорта».
Епископ Рима возносит молитву:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Владыка жизни,
благодарим Тебя за дар спорта,
за тех, кто прославляет Бога упражнением тела,
за дружбу, что рождается на спортивной площадке,
и за радость игры в команде.
Ты учишь нас, что в жизни, как и в игре,
никто не спасается в одиночку.
Мы нуждаемся в других, чтобы расти,
учиться уважению, преодолевать пределы
и вместе праздновать достигнутые победы.
Просим Тебя: да будет спорт всегда
школой братства, а не бесплодного соперничества,
пространством встречи, а не исключения,
путём мира, а не насилия.
Даруй тем, кто играет, тренирует или болеет за спортсменов,
открыть в спорте универсальный язык,
который сближает культуры, объединяет народы,
сеет уважение, солидарность и личностный рост.
Господи Иисусе,
пусть каждый вид спорта станет притчей о жизни, прожитой с Тобой,
– жизни, в которой мы сотрудничаем усердно и с радостью,
принимаем поражение со смирением
и встречаем победу с благодарностью, которую Ты даруешь нам в Своём воскресении.
Да не оставит нас никогда Твой Дух,
Который делает нас одной командой, соединённой с Тобой,
чтобы созидать общение и братство в истории.
Аминь.
Источник: русская служба Vatican News
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