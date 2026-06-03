В июне Папа Римский молится о ценностях спорта (ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», котором Лев XIV возносит прошения на июнь 2026 года: «О ценностях спорта».

ВИДЕО:



Епископ Рима возносит молитву:



Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Владыка жизни,

благодарим Тебя за дар спорта,

за тех, кто прославляет Бога упражнением тела,

за дружбу, что рождается на спортивной площадке,

и за радость игры в команде.

Ты учишь нас, что в жизни, как и в игре,

никто не спасается в одиночку.

Мы нуждаемся в других, чтобы расти,

учиться уважению, преодолевать пределы

и вместе праздновать достигнутые победы.

Просим Тебя: да будет спорт всегда

школой братства, а не бесплодного соперничества,

пространством встречи, а не исключения,

путём мира, а не насилия.

Даруй тем, кто играет, тренирует или болеет за спортсменов,

открыть в спорте универсальный язык,

который сближает культуры, объединяет народы,

сеет уважение, солидарность и личностный рост.

Господи Иисусе,

пусть каждый вид спорта станет притчей о жизни, прожитой с Тобой,

– жизни, в которой мы сотрудничаем усердно и с радостью,

принимаем поражение со смирением

и встречаем победу с благодарностью, которую Ты даруешь нам в Своём воскресении.

Да не оставит нас никогда Твой Дух,

Который делает нас одной командой, соединённой с Тобой,

чтобы созидать общение и братство в истории.

Аминь.



Источник: русская служба Vatican News