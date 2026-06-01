Опубликован русский перевод энциклики Magnifica humanitas

Представляем вашему вниманию русский перевод первой энциклики Папы Льва, «О защите человеческой личности в эпоху искусственного интеллекта». На первом месте в этом документе, как видно из названия, стоит вопрос о личности человека, а не о технологии, которая образует исторический и социальный фон. Папа Лев говорит о ситуации личности, обращаясь к библейским образам Вавилонской башни и воссоздания Иерусалима после Вавилонского плена, но главным образом — напоминая в сжатом виде социальное учение Католической Церкви, как оно сложилось за последние вот уже почти полтора столетия.

Поскольку это учение каждый раз формулировалось в контексте текущей социальной и политической проблематики, то сам по себе контекст быстро устаревал, что делало восприятие этих текстов затруднительным, в особенности для неподготовленного читателя. Возможность перечитать это учение в свете вопросов сегодняшнего дня, которые живо волнуют всех нас, помогает нам переосмыслить окружающую нас ситуацию и нашу роль в происходящих в ней процессах, и убедиться в том, что «социальное учение Церкви … укоренено в Священном Писании и Предании и, в диалоге с науками, помогает трезво читать вызовы настоящего, находить надлежащие пути для христианского свидетельства — ясного, радостного и служащего миру» (MH 3).

Не менее важно увидеть, что это учение — живое, динамическое, потому что «тот способ, которым социальные отношения проживаются в свете Евангелия, не был установлен раз и навсегда. Это задача, которая вверяется христианской общине в каждом поколении» (MH 91). Наконец, это напоминание о том, что замечательные принципы этого учения — общего блага и всеобщего предназначения благ, субсидиарности, солидарности и социальной справедливости — это не отвлеченные идеи, а действительно вполне конкретное руководство для наших отношений с коллегами, начальниками и подчиненными, и основа для самосознания, исходя из которого мы оцениваем свою роль в обществе — в том числе и в церковной общине — и воплощаем ее в действиях.

Разумеется, эта энциклика не ограничивается общими принципами, но помогает нам с христианской точки зрения, в логике Воплощения, увидеть самые злободневные проблемы современности — в особенности вынесенный в заглавие Искусственный интеллект. Размышления Папы Льва помогают понять, что технология никогда не бывает «нейтральным инструментом»: за ней стоит определенное понимание человека и его свободы, труда, знания, власти и будущего. Энциклика также остро показывает, что за кажущейся «нематериальностью» цифрового мира стоит реальная драма эксплуатации людей, борьба за ресурсы, растущее неравенство между людьми и народами, новые и еще более бесчеловечные способы ведения войны, политические решения, продиктованные жаждой выгоды и губительные для будущего человечества.

Всему этому Церковь противопоставляет то, что она, послушная действию Духа, убежденно считает единственным ответом — это «цивилизация любви», то есть такой общественный порядок, в котором соединяются справедливость и любовь, и любовь становится принципом устроения экономической, политической и культурной жизни. «Сегодня мы должны с обновленной силой возвратиться к этой идее: цивилизация любви — не наивная утопия, а насущно необходимый проект. Он заключается в том, чтобы воплощать любовь и братство в структурах справедливости и социальных институтах, и видеть в другом — будь то отдельный человек или народ — необходимого союзника в созидании общего блага» (MH 186).

«Благодаря повседневной смиренной верности даже эпоха ИИ может стать временем перехода, когда Дух взращивает цивилизацию любви в нашей жизни. Мы верим, что Господь продолжает творить всё новое и оставляет каждой эпохе возможность стать историей спасения в свете Воплощения», — заключает Папа Лев (MH 245). Этот исполненный надежды взгляд, помогает нам перед лицом неизвестности и драматических изменений, жить, опираясь на сознание своего данного Богом достоинства, и видеть в других людях знаки Его доверия и заботы.



Свящ. Кирилл Горбунов

Источник: Официальный сайт ККЕР

Фото: Vatican News