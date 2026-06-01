Папа учредил комиссию по надзору за фондом Св. Престола

Июнь 01, 2026

подписал хирограф об учреждении специальной комиссии по руководству фондом «Дома облегчения страданий» в Сан-Джованни-Ротондо и надзору за его деятельностью. Этот фонд, не являясь ведомством Св. Престола, зависит от него в финансовом отношении.

«Дом облегчения страданий», основанный святым , является свидетельством того, как Апостольский Престол принимает увещание Господа исцелять всякий недуг: именно поэтому он берет на себя прямую обязанность управлять институтами, помогающими тем, кто страждет, в соответствии со 114-м каноном Кодекса канонического права. Цель фонда «Дом облегчения страданий» – «предоставлять гостеприимство, помощь, лечение больным, паломникам и членам их семей, вдохновляясь духовностью и личностью святого основателя».

Со временем, говорится в документе Святейшего Отца, технические, правовые и экономические перемены поставили Церковь перед новыми вызовами, особенно в секторе здравоохранения и заботы о больных. Эти вызовы требуют новых инвестиций и благоразумного управления, в том числе посредством вклада верных и институтов, поддерживающих миссию Церкви.

Исходя из этих соображений Папа учреждает Комиссию по управлению и надзору за фондом «Дом облегчения страданий – Благоначинание святого Пия Пьетрельчинского OFMCap», на которую будет возложена задача по «поиску наилучших решений для роста отдачи, эффективности и устойчивости во времени».

В хирографе уточняется, что в своей работе комиссия будет руководствоваться каноническим правом, а также итальянским законодательством, в контексте которого действует фонд.

Председателем комиссии Папа назначил мирянина – префекта Секретариата по экономике Св. Престола Максимино Кабальеро Ледо.


Источник: русская служба Vatican News

