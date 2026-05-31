«Не прощальная Месса». Российские верующие поблагодарили владыку Павла за годы служения на московской кафедре

2 мая 2026 года архиепископ Павел Пецци завершил служение митрополита Архиепархии Божией Матери в Москве. Спустя почти месяц, 30 мая, верующие со всей России собрались в Кафедральном соборе на Святую Мессу под его предстоятельством, чтобы всем вместе вознести благодарение Богу за его 18-летнее служение на московской кафедре.

В торжественном богослужении приняли участие 6 епископов (Апостольский Нунций в РФ архиепископ Джованни д’Аниелло, ординарий для католиков армянского обряда в Восточной Европе епископ Геворг Норатункян, епископ Николай Дубинин, епископ Клеменс Пиккель, епископ Иосиф Верт, епископ Штефан Липке), около 40 священнослужителей из российских епархий, монашествующие, миряне, многочисленные представители дипломатического корпуса, представители различных религиозных конфессий. Почетное место в алтаре заняли представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока митрополит Филиппопольский Нифон (Сайкали) и заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Игорь Выжанов.

В начале богослужения архиепископ Павел обратился к собравшимся со словами благодарности:

«Братья и сестры!

Я очень признателен, что вы пришли на эту не прощальную Мессу, потому что, как вы знаете, я остаюсь здесь, чтобы продолжить свое служение, но уже в другой форме. Я очень тронут, ощущая вашу любовь, ваши объятья, которыми сегодня, как и всегда, вы сопровождаете меня. Как сопровождали в течение всего моего архиепископского служения здесь, в России, в епархии, среди вас.

Прошу никого на меня не обижаться, если я кого-то не упомяну сейчас, и прошу, также тех, кого упомяну, не возноситься.

Прежде всего, хочу поблагодарить Апостольского администратора епископа Николая, за его доброе отношение ко мне. Мне это очень по-человечески, по-христиански приятно. Потому что это отношение основано на любви Христовой.

Хочу поблагодарить Его Высокопреосвященство Апостольского Нунция в Российской Федерации Архиепископа Джованни д’Аниелло и в его лице всех нунциев, которые сопровождали меня в течение моего служения. Особую благодарностью хочу выразить владыке Джованни за его дружбу и близость в последние месяцы моего служения, которые были непростыми.

Хочу поблагодарить католических епископов России, а также моего друга армянского католического епископа, с которыми мне было очень приятно служить в в эти годы, всегда утверждая единство между нами. Особо хочу поблагодарить владыку Иосифа Верта, под началом которого я начал свое служение в России, в Сибири. Эти годы остаются для меня особыми, поскольку они были первыми годами моей миссии.

Особым образом хочу поблагодарить духовенство, особенно моих сотрудников, еще со времен семинарии, когда я был ректором, и всех, с кем я служил на протяжении этих почти 19 лет. И в первую очередь хочу поблагодарить моих генеральных викариев: монс. Сергея Тимашова и монс. Кирилла Горбунова. Для меня всегда была очень важна их верность и возможность идти вместе, в одном направлении. И за это я благодарен в их лице всем священникам.

Я хотел бы поблагодарить еще многих из вас, поэтому хочу заверить, что каждый из вас занимает особое место в моем сердце. Хочу вас заверить, что помню каждого из вас в своих молитвах, особенно когда нахожусь перед Пресвятыми Дарами.

Хочу выразить слова благодарности всем представителем христианских конфессий и других религий, с которыми мы конструктивно взаимодействовали по многим весьма непростым моментам.

Хочу поблагодарить представителей дипломатического корпуса, с которыми также в течение многих лет у меня сложились дружеские отношения. Особо хочу благодарить их за возможность разрешения проблем, которые неизбежно возникают в нашей жизни.

Хочу выразить благодарность государственным и местным властям, с которыми с нас сложились и развивались конструктивные отношения. Пусть каждый из вас знает, что я вверяю вас в руки Божии».

В своей проповеди владыка Павел остановился на связи всякого служения с личным обращением и на любви ко Христу как на основе всего, что мы делаем в Церкви.

В заключительной части богослужения со словами благодарности за пастырское служение к владыке Павлу от себя и от лица Святого Престола обратился Апостольский нунций в РФ Джованни д’Аниелло, который, в частности, отметил, что это служение всегда было отмечено «огромным великодушием»: «Ты был живым отражением Доброго Пастыря. Благодарю за то, что ты шёл вместе с общиной, которая была тебе вверена, за то, что прислушивался к ее радостям, поддерживал в испытаниях и помогал ей быть гостеприимным домом. Уверен, что твоя преданность, твоя улыбка и твое слово надежды, твоя отеческая близость останутся запечатленными в памяти общины».

Апостольский нунций подчеркнул, что владыка Павел в годы своего служения на московской кафедре неизменно воплощал слова, выбранные им в качестве епископского девиза: «Gloriae Christi passio»: «С любовью и настойчивостью ты всегда искал проживать этот девиз, день за днём, уча видеть Славу Христа на Кресте, любить Церковь, в том числе и в ее слабости, и служить ей с полной самоотдачей, действуя всегда во спасение и благо вверенных тебе душ».

Также со словами признательности к архиепископу Павлу обратились Апостольский администратор Архиепархии епископ Николай Дубинин, от имени Конференции католических епископов России – её председатель епископ Клеменс Пиккель, пресвитеры и миряне из разных приходов Архиепархии, а также представители различных церковных общин и движений. От имени Армянской Католической Церкви владыку Павла поблагодарил епископ Геворг Норатункян и подарил ему панагию, полученную им самим на рукоположение в сан епископа.

Прихожане Кафедрального собора подарили Архиепископу Павлу памятный альбом с фотографиями, рассказывающими о жизни Архиепархии под его водительством, словами благодарности и пожеланиями, которые оставили те, для кого владыка Павел был пастырем, наставником и другом.

После окончания богослужения была сделана памятная фотография, а присутствующие на Святой Мессе прихожане и гости смогли подойти к владыке Павлу и лично выразить ему свою признательность за его многолетнее пастырское служение. Самые юные прихожане подготовили праздничный концерт для архиепископа в здании курии. Их почетным гостем вместе с владыкой Павлом стал первый настоятель возрожденного прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отец Иосиф Заневский.



Текст и фото: Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве