Последний звонок прозвенел для выпускников Томской католической гимназии (+ ФОТО)

23 мая 2026 года прозвенел последний звонок в НОУ «Католическая гимназия г. Томска», единственной в России католической школе, имеющей полный цикл среднего образования. Об этом волнительном событии нам рассказала выпускница 11 класса Кира Саталкина:

Вот и настал тот день, когда школьные коридоры, наполненные смехом и шумом, затихли, провожая нас в новую, неизвестную, взрослую жизнь. Последний звонок – это не просто дата, в этот день мы, выпускники, оглядываемся назад, на годы, пролетевшие, казалось бы, в одно мгновение, и прощаемся с местом, которое стало для нас вторым домом.

23 мая прозвучал этот особенный звонок для учеников 9 и 11 классов. На праздник пришли представители Ордена иезуитов, чья мудрость и забота направляют нашу гимназию, а также епископ Штефан Липке. Настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария отец Войтек Зиолек обратился к нам с напутственными словами, полными глубокого смысла. А Владыка Штефан с теплотой в голосе поделился воспоминаниями о том, как много лет назад он увидел нас, совсем ещё маленьких детей, делающих первые шаги в первый класс, и как удивительно видеть нас теперь, таких взрослых и готовых к новым свершениям.

Этот праздник – не только наш, выпускников, но и наших дорогих учителей, которые вложили в нас столько сил и знаний. Мы хотели выразить им свою безмерную благодарность, и поэтому каждый учитель был приглашен на сцену, чтобы услышать от нас искренние слова признательности. Цветы и подарки стали лишь символичным выражением нашей любви и уважения к тем, кто открывал нам двери в мир знаний.

Вся атмосфера праздника была пропитана удивительным теплом, но с оттенком легкой, светлой грусти. Расставаться с родными стенами, с привычными школьными днями – это, конечно, непросто. К концу торжества, когда последние песни были спеты, у многих из нас на глазах блестели слезы. Но это были не просто слезы, вызванные трогательностью момента, а скорее светлая печаль от необходимости оставить позади любимое место и дорогих сердцу учителей, которые стали для нас настоящей семьей.