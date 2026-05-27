В РПЦ призвали признать дипломы духовных вузов советской эпохи

Признать на государственном уровне дипломы духовных учебных заведений советского времени призвал председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов, сообщает «Благовест-инфо».

Выступая 21 мая в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», отец Максим отметил, что сегодня «все три с половиной десятка вузов, которые готовят богословски образованные кадры в Русской Православной Церкви, имеют государственную аккредитацию и выдают дипломы государственного образца».

Напомнив, что сегодня теология уже признана в России гуманитарной наукой и по ней защищаются кандидатские и докторские диссертации, а в диссертационных советах участвуют представители как церковных, так и государственных вузов, священник подчеркнул, что это «само по себе, действительно, большой прорыв и восстановление исторической справедливости».

В тоже время, продолжил глава Учебного комитета, «с точки зрения правового регулирования и восстановления этической нормы и справедливости остается одна тема, которая находится на повестке дня на протяжении уже нескольких лет».

«Вопрос этот по-прежнему не решен. Это признание тех дипломов и степеней, которые были выданы в духовных учебных заведениях в советскую эпоху и в начале новой российской государственности, до того, как теология была признана в качестве научной дисциплины, – сказал отец Максим.

Как пояснил священник, люди, получавшие духовное образование в советское время, сознательно уходили в ту область, где не было возможности получить диплом, признаваемый государством: «Но в этом процессе – две стороны. Сторона человека, который принимал это решение, и сторона государства, которое поставило его в такую позицию. Кажется, что в этом отношении российское государство точно не должно быть наследником Советского Союза, где Церковь находилась в ситуации решительного стеснения <…> на протяжении всего исторического периода бытия Советского государства. В этом отношении, справедливость должна быть восстановлена».

«Я уже не говорю о тех иерархах нашей Церкви, которые формально, с точки зрения признания их дипломов, также не являются лицами, владеющими высшим образованием. Вот эта справедливость, глубоко убежден, должна быть восстановлена, и вновь озвучить эту тему в канун праздника святых Кирилла и Мефодия считаю весьма актуальным», – резюмировал председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви.



Фото: doctorantura.ru