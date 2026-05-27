Венесуэла: Церковь и международная организация оказывают помощь мигрантам

Венесуэльская организация «Каритас» и Международная организация по миграции подписали соглашение о совместной помощи людям в приграничных регионах, подтверждая приоритетное оказание помощи нуждающимся, сообщает Vatican News.

Новое соглашение направлено на повышение эффективности поддержки и обеспечение достойных условий жизни для тех, кто находится в крайней нужде. Этот шаг является подтверждением приверженности Церкви заботе о судьбе людей, стремящихся к спасению.

Совместная работа организаций будет сосредоточена на защите прав мигрантов, транзитных пассажиров и лиц, возвращающихся на родину. Особое внимание будет уделено приграничным штатам Тачира, Сулия и Апуре, где наблюдаются наибольшие миграционные потоки. Партнеры стремятся создать надежные механизмы защиты человеческого достоинства в зонах кризисов и стихийных бедствий.

В число мероприятий входят создание временных убежищ, предоставление юридических консультаций, организация гуманитарных перевозок, а также оказание медицинской помощи и обеспечение продовольствием.

С начала 2024 года, благодаря скоординированным усилиям, более 100 800 человек, находившихся в крайне сложных обстоятельствах, уже получили необходимую поддержку.