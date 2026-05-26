Перу. Церковные иерархи попросили прощения у крестьян

В воскресенье 24 мая в приходе Святого Иоанна Крестителя в Катакaосе — прибрежном городе на севере Перу — во время богослужения поместные иерархи и представитель Ватикана совершили акт публичного покаяния перед крестьянами народности тальян.

Архиепископ Лимы кардинал Карлос Кастильо Маттасольо, архиепископ на покое Педро Баррето, архиепископ Пьюры Луциано Мацой и архиепископ Трухильо Альфредо Вискарра, а также монсеньор Хорди Бертомеу, официальный представитель Департамента вероучения, в знак покаяния преклонили колени перед собравшимися в храме.

Этим действием они выразили просьбу о прощении за злоупотребления, притеснения и лишение земельной собственности, связанные с деятельностью движения Sodalitium Christianae Vitae (SVC), известного в Латинской Америке как Sodalicio и распущенного в 2025 году.

В богослужении также приняли участие представители гражданских властей, общественных организаций и дипломатического корпуса. В храме присутствовали и члены общины тальян, многие из которых держали в руках белые цветы — знак памяти и ожидания справедливости.





Момент публичного покаяния в приходе Св. Иоанна Крестителя в Катакaосе



Среди присутствующих были также родственники лидеров общины, погибших в результате противостояний, которые возникли после их протестов против захвата земель и нарушений прав местного населения.

Монсеньор Хорди Бертомеу, официальный представитель Ватикана, направленный в Перу в качестве Папского комиссара на этапе ликвидации движения, подчеркнул, что нынешняя встреча с пострадавшими состоялась после многолетнего молчания со стороны Церкви. «Мы должны были прибыть сюда двадцать лет назад, и сегодня мы просим прощения», — сказал он, обращаясь к собравшимся в храме.

В проповеди на Мессе кардинал Кастильо Маттасольо подчеркнул, что нынешние события вписываются в путь обновления Церкви и являются знаком надежды после кризиса, вызванного действиями внутри её структуры. Он отметил продолжение процесса примирения, начатого Папой Франциском и поддержанного Папой Львом XIV, и призвал к дальнейшему преобразованию церковной жизни и внимательному отношению к пострадавшим.





Группа представителей коренной общины тальян



Кардинал также призвал к «миру без насилия и давления», который строится не на силе, а на диалоге и уважении к человеческому достоинству. Именно такие предпосылки мира должны направлять церковное служение и поддерживать общины, находящиеся в уязвимом положении.



Источник: русская служба Vatican News