Католики столицы Сибири отметили торжество Сошествия Святого Духа (+ ФОТО)

В воскресенье 24 мая, в завершающий Пасхальное время праздник Пятидесятницы, Владыка Иосиф Верт возглавил Святую Мессу и произнес проповедь в Кафедральном соборе Новосибирска. Ординарию Преображенской епархии сослужил настоятель прихода кафедрального собора о. Кшиштоф Корольчук SJ.

«Дорогие братья и сёстры! Я приветствую всех вас сегодня, в торжество Святого Духа! – обратился в начале торжественного богослужения к присутствующим Предстоятель. – Ровно пятьдесят дней тому назад мы праздновали Воскресение Иисуса Христа из мёртвых. А сегодня мы празднуем Сошествие Святого Духа на апостолов. Это также день рождения Церкви. И мы мысленно переносимся на две тысячи лет назад в Иерусалим, в горницу, где собрались ученики Христа, которые уже девять дней молятся, как повелел им Иисус, прося, чтобы Святой Дух сошёл на них. И на десятый день Он сошёл. Вместе с ними и мы также взываем в начале этой Мессы ко Святому Духу, чтобы Он пришёл к нам и пребывал с нами сегодня, в XXI веке».

Обычно в День Святой Пятидесятницы Правящий Архиерей традиционно преподает Таинство христианской зрелости группе новых прихожан, которые накануне прошли надлежащую подготовку. На этот раз к Таинству Миропомазания готовы были приступить 8 человек.

А непосредственно перед совершением священнодейства Епископ Иосиф в своей проповеди поделился некоторыми важными наставлениями и своими воспоминаниями, весьма ценными как для кандидатов, так и для всех верных. В частности, Преосвященный Владыка вспомнил особенности своего личного призвания, в котором приняли деятельное участие такие выдающиеся подвижники веры прошлого двадцатого века, как сестра Гертруда Детцель и блаженный о. Владислав Буковинский. Таким образом молящиеся и слушающие проповедь смогли более полно приобщиться к важным духовным аспектам переживаемого ныне Вселенской Церковью Торжества.

Святой Дух наполняет сосуд нашей души с избытком, но от каждого из нас зависит насколько мы сами великодушны к Богу – насколько этот сосуд принятия благодати большой или маленький. Св. Игнатий Лойола говорит, что Господь Бог никогда не даст кому бы то ни было перешагнуть в великодушии Самого Себя. И если мы, люди, великодушны к Богу, Он будет намного более великодушен к нам. Поэтому в заключение своей проповеди Владыка пожелал всем кандидатам, которые подготовились принять Святого Духа в Таинстве Миропомазания, именно такого великодушия.

«Как Иисус сегодня в Евангелии сказал Своим ученикам: «Я посылаю вас в мир», так и каждого из вас Господь Бог и Святая Матерь-Церковь, чей день рождения мы ныне празднуем, посылают на проповедь Евангелия. Не как епископов или священников, а как мирян, чтобы своей жизнью, каждый на своём месте, словом и делом, вы проповедовали Иисуса Христа, Его Благую весть», – подытожил Преосвященный Владыка.

***

Также в этот день все молящиеся в храме смогли пережить особый чин воспоминания уже принятого ими личного Таинства Святого Духа, обновив свои обеты, данные ранее Богу.



Подробности последнего в этом году богослужения Пасхального времени — в фоторепортаже Юлии Шулус: