13 июня. Непорочное Сердце Пресвятой Девы Марии. Память

Впервые празднование в честь Пренепорочного Сердца Марии появилось в календаре некоторых епархий во Франции в середине XVII века. После того, как Папа Пий XII в 1942 г. посвятил весь мир сладчайшему Материнскому Сердцу Девы Марии, последовали многочисленные обращения верных, предлагавших распространить это почитание на всю Церковь. Пий XII дал свое согласие в 1945 г. В связи с этим было сказано следующее: «Мы уверены, что в Ее ласковом Сердце нас ждет… безопасная пристань среди со всех сторон терзающих нас штормов». Непорочное Сердце – это символ чистейшей и совершеннейшей любви Марии к Богу, как и Ее материнской любви к каждому человеку. Эту любовь мы и прославляем сегодня. Сердце Марии – это наше убежище в жизненных скорбях и испытаниях, оно – кратчайший и безопасный путь (iter para tutum), ведущий к Ее Сыну. Литургическое воспоминание Непорочного Сердца Марии совершается в субботу после торжества Святейшего Сердца Иисуса.

Во имя Непорочного Сердца Марии освящены многие храмы во всём мире, включая также Россию и нашу епархию. Мы от всей души поздравляем их духовенство и верных с отмечаемым ими сегодня Престольным праздником.

Во Мне вся благодать пути и истины, во Мне вся надежда и сила жизни (Входной антифон Мессы Непорочному Сердцу Марии). Во время размышлений в день вчерашнего торжества Святейшего Сердца Иисуса мы уже выяснили, что сердце – это символ глубинного умонастроения человека. Так и Сердце Марии упоминается в Евангелии с тем, чтобы продемонстрировать читателю всё богатство духовной жизни Пречистой Девы: А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем, — сообщает нам евангелист Лука (Лк 2,19).

В префации сегодняшней Мессы отмечено, что сердце у Марии мудрое. Она, как никто другой, глубоко понимала смысл Писаний и хранила воспоминания о словах и обстоятельствах, связанных с тайной нашего Спасения. Это сердце непорочное, иначе говоря, совершенно не подверженное порче греха. Оно послушное, ибо проявляет исключительную верность воле Божией во всех ситуациях. Согласно древнему пророчеству Иезекииля, гласящему: дам вам сердце новое, и дух новый дам вам (Иез 36,26), его следует назвать новым, ведь оно облечено в новизну благодати, заслуженной Христом. Кроме того, сердце Марии смиренное, прошедшее школу Христа, сказавшего: научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем (Мф 11,29); простое, свободное от лицемерия и исполненное Духа истины; чистое, способное созерцать Господа, доступного, согласно одной из заповедей блаженств, именно чистым сердцем (ср. Мф 5,8); бесстрашное во всем, что касается восприятия воли Божией. Так было, когда Симеон предсказал, что оружие пройдет душу (Лк 2,35) Марии, когда начались гонения на Ее Сына, и когда Он был предан мучительной смерти. Наконец, сердце Марии бодрствующее. Когда Тело Иисуса покоилось в гробнице, Его Матерь, подобно влюбленной деве из Песни Песней (ср. Песн 5,2), не сомкнула глаз, ожидая Его воскресения.

Непорочное Сердце Марии названо в Догматической Конституции II Ватиканского Собора «Lumen gentium» святилищем Духа Святого. Оно является таковым по причине Ее Богоматеринства, а также вследствие постоянного и полномасштабного пребывания в Ее душе Святого Духа. Ни с чем несравнимое Материнское призвание Марии прежде всего совершилось в Ее Непорочном Сердце, а только потом – в Ее чреве. По утверждению Отцов Церкви, Мария, прежде чем зачать Божие Слово во чреве, зачала Его по вере в Своем сердце. Будучи обладательницей Непорочного, исполненного верой, любовью и смирением, преданного Богу Сердца, Мария удостоилась выносить в Своем девственном лоне Сына Божия. Ныне Мария защищает нас, как всякая мама защищает своего беспомощного ребенка, которому отовсюду угрожают опасности. Под Ее неустанной опекой мы взрослеем духовно.

Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем (Причастный антифон, Лк 2,19).

Сердце Марии как величайшее сокровище хранило память о Благовещении, как и память о событиях Вифлеемской ночи. Мария помнила обо всём, сказанном у яслей пастухами, затем, спустя несколько дней или месяцев, волхвами, пришедшими почтить Младенца. Она помнила и пророчество Симеона, и поспешное бегство в Египет… Ее глубоко потрясло таинственное исчезновение двенадцатилетнего Иисуса в Иерусалиме, а в особенности – Его слова, обращенные к Ней и Иосифу. И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них (Лк 2,51). Пережив Своего Сына на земле, Мария ни на секунду не забывала и происшедшего на Голгофе, когда Иисус вымолвил: Жено! се, сын Твой (Ин 19,26). Иоанн стал для Нее олицетворением всех людей. С той минуты Она возлюбила нас всех материнской любовью, той же любовью, какой Она любила Иисуса. Мария опознала в каждом из нас Своего Сына, следуя Его же указанию: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф 25,40).

Впрочем, Пресвятая Богородица относилась к нам по-матерински еще до Голгофских событий. Она стала нашей Матерью, произнеся Свое fiat и превратившись, таким образом, в участницу дела Искупления. В рассказе о чуде в Кане Галилейской подчеркнута подлинно материнская черта Марии – Ее отзывчивость к людским нуждам. Сердце матери – это чуткое и внимательное сердце. От него не ускользнет ничего из происходящего с ее ребенком. В Кане Мария по-матерински заботится о нуждах Своих родственников и друзей, помогая им найти выход из щекотливой ситуации. Евангелист, по внушению Божию, стремился продемонстрировать нам, что Богородице не чуждо ничто человеческое, и что ни один человек не может быть лишен Ее опеки. Она озабочена как нашими серьезными проступками, так и мелкими падениями и погрешностями. Ее не оставляют равнодушной наши огорчения, заботы, как и тяжелое отчаяние, порой охватывающее нашу душу. Вина нет у них (Ин 2,3), — говорит Она Сыну. Все растеряны, никто не знает, что делать. И хотя час чудес еще не настал, Мария сумела его приблизить.

Мария превосходно знает Своего Сына, знает, как к Нему подступиться. И теперь, когда Она пребывает на Небесах, в этом отношении ничего не изменилось. Благодаря Ее предстательству, наши прошения доходят до Господа «раньше, быстрее и надежнее». Мы обратимся к Ней словами древней церковной молитвы: Recordare, Virgo Mater Dei, dum steteris in conspectu Domini, ut loquaris pro nobis bona, Девица, Матерь Божия, пребывающая постоянно в Его присутствии, говори о нас хорошее Своему Сыну, мы так в этом нуждаемся!

Размышление о посредническом служении Пресвятой Богородицы поможет нам прибегать к Ней с еще большим упованием, с непосредственностью малых детей, не могущих и шагу ступить без своей мамы. Детей, которые ищут у нее помощи не только в серьезных нуждах, но и в самых незначительных проблемах, с которыми сталкиваются. А мамы с большой радостью помогают чадам все эти проблемы разрешить. Очевидно, они научились этому у Небесной Матери.

Ф. Карвахал, «В общении с Богом»