«Чтобы увидеть горизонт, нужно разрушить стены». Лев XIV возглавил молебен у статуи Девы Марии Альмудены (+ ФОТО)

Вечером 8 июня в кафедральном соборе Мадрида Лев XIV возглавил молебен, ставший важным духовным событием его апостольского визита. В этом храме хранится одна из главных святынь Испании – статуя Девы Марии Альмудены, у стоп которой Папа возложил золотую розу как символ своего сыновнего почитания Богородицы, сообщает русская служба Vatican News.

Епископ Рима напомнил историю обретения этой святыни, подчеркнув, что она не только свидетельствует о глубоких христианских корнях народа, но и является знаком надежды для будущих поколений. Предание гласит, что во времена арабского завоевания 711 года статуя была сокрыта местными жителями в крепостной стене (с арабского «аль-мудайна» – цитадель). После освобождения Мадрида в XI веке верующие долгое время пытались отыскать свою святыню. Тогда король Альфонсо VI распорядился совершить торжественное богослужение, и во время него произошло чудо: несколько камней выпали из крепостной стены, открыв тайник со статуей.

Папа отметил, что обрушившаяся стена на первый взгляд может показаться причиной хаоса и беспорядка, но именно она открывает пространство, позволяющее увидеть горизонт.

«В сегодняшнем обществе очень многие стены не защищают, а скорее разделяют, отдаляют и изолируют. Порой кажется, что разрушение этих стен заставит столкнуться с тем, что нам не нравится, и мы предпочитаем жить в комфорте, подпирая их и чаще всего попросту игнорируя».

Лев XIV завершил проповедь призывом не бояться сносить стены, которые разделяют общество, и обратился к Пресвятой Богородице с молитвенным воззванием научить человечество быть созидателями мира.