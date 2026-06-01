Папа на воскресной молитве Angelus: «Бог да просветит совесть облеченных властью»

31 мая, после полуденной богородичной молитвы «Ангелус» на площади Святого Петра, Лев XIV затронул важнейшие темы международной солидарности, призвав власть имущих к поиску мира. Передает русская служба Vatican News.

Подводя итоги уходящего месяца мая, традиционно посвященного особому почитанию Пресвятой Богородицы, Епископ Рима подчеркнул, что в этот период Вселенская Церковь молилась о прекращении вооруженных конфликтов:

«В этом месяце мае из всей Церкви возносилась соборная молитва о мире. Особым образом через молитву Святого Розария, подобно непрерывной цепи, заступничеству Девы Марии были вверены народы, истерзанные войной. Божественная мудрость да просветит совесть облеченных властью и да направит их решения к искреннему поиску справедливого и прочного мира».

Святейший Отец обратил внимание паломников на важную социальную и пастырскую дату, отмечаемую в Италии, – 25-й «День утешения», посвященный паллиативной помощи и поддержке тяжелобольных. Папа выразил духовную близость больным и медицинскому персоналу, поблагодарив всех, кто содействует укоренению в обществе «культуры близости и заботы».

В конце встречи Папа обратился со словами сердечного приветствия к римлянам и паломникам, собравшимся на площади Святого Петра. Папа Лев отдельно приветствовал епископа и верующих епархии Кумба из Камеруна; приходской хор из Дунайска-Лужна (Словакия); польских паломников, в том числе участников паломничества в святилище Пикары, где Пресвятая Дева почитается как Матерь социальной справедливости; группу альпийских стрелков из Риволи и молодежь из Сан-Дзено-Навильо; участников всеитальянской молодежной социальной акции «Эстафета включённости», доставивших на площадь символические знамена с посланиями солидарности от учащихся средних школ Италии.

Прощаясь, Святейший Отец пожелал всем благословенного воскресенья.