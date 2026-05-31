31 мая 2026 г. Вселенская Церковь празднует Торжество Пресвятой Троицы

«Боже Отче, послав в мир Слово истины и Духа освящения, Ты явил людям чудесную Свою тайну; дай нам в исповедании истинной веры познать славу вечной Троицы и поклониться Единству Божественных Лиц в могуществе их величия. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобою живёт и царствует в единстве Святого Духа, Бог, во веки веков». (Вступительная молитва на Литургии)

Мы, христианине, веруем, что Бог Един в Трёх Лицах Отца, Сына и Святого Духа. Троица – глубочайшая Тайна нашей веры, и человек не в силах полностью познать эту Тайну Божественной сущности. Но Бог приоткрыл нам эту Таину, чтобы мы познали Его как нашего Вечного Отца и Творца; как Сына Предвечного, нашего Брата и Спасителя; как Духа Святого, нашего Утешителя и Источника нашей святости. В сегодняшней Вступительной молитве мы взываем к Богу Отцу: «Ты явил людям чудесную Свою тайну; дай нам в исповедании истинной веры познать славу вечной Троицы и почтить Единство Божественных Лиц в могуществе их величия».

Префация Мессы Троицы со всей ясностью свидетельствует о нашей вере в эту Тайну: «Отче Святой, всемогущий, вечный Боже, Ты с Единородным Твоим Сыном и Святым Духом — единый Бог, единый Господь: не в едином Лице, но в единой сущности Троицы. Ибо, веруя в Твою славу, Твоим откровением нам явленную, равно веруем во славу Твоего Сына и во славу Духа Святого; так что, исповедуя истинное и вечное Божество, мы поклоняемся и каждому из Лиц, и единому Их существу, и Их равному величию».

До пришествия Иисуса Христа, в ветхозаветные времена, Богоизбранный народ верил, что Бог – Один. Откровение троичности Божественных Лиц не было ясно выраженным, определенным образом высказанным человечеству. Но всё же, читая Ветхий Завет, мы находим немало аллюзий на Троицу. Часто Ветхий Завет говорит о Боге Отце; часто — о Духе Божьем; и часто — о Слове Божьем, как и о Мессии (Христе) и Сыне Божьем. В свете откровения Нового Завета мы ясно осознаём, что эти аллюзии указывают на Предвечного Отца, Святого Духа и живущего от века Сына Отца Предвечного, т.е. Троицу.

Св. Августин пытался передать невыразимость и неприступность Тайны Троицы с помощью такой аналогии. Однажды он, прогуливаясь по берегу моря и размышляя о Троичности Божества, встретил маленького мальчика, который пытался вычерпать воду из моря в маленькую ямку, вырытую им в песке. Августин снисходительно пояснил ребенку всю абсурдность его затеи, и тут же услышал в ответ: «Но еще труднее человеческому разуму до конца постичь Тайну Троицы».

Однако это не означает, что нам не нужно даже пытаться постичь эту Тайну. Бог приоткрыл нам Тайну Троицы, чтобы мы познавали Его как можно глубже, а также для того, чтобы мы постоянно обращались в молитве к Отцу, Сыну и Святому Духу. Бог любит нас, и Откровение Тайны Троицы – доказательство Его любви. Бог Отец любит нас, как Своих детей: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Единородный Сын любит нас, как Своих братьев и сестёр: Он взял на Себя грехи наши и предал Себя на смерть ради нас. Святой Дух, Дух Любви, живёт в нас как в Своей обители и наполняет наши сердца любовью.

Учение и благочестивая традиция Церкви постоянно напоминают нам о Тайне Троицы. Когда мы совершаем крестное знамение, то делаем это во имя Отца и Сына и Святого Духа. Очень часто мы произносим: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Церковь постоянно пытается разными путями приблизить эту Тайну верующим и неверующим. Св. Августин, например, написал пятнадцать трактатов о Троице. Св. Патрик, первый проповедник христианства в Ирландии и небесный покровитель этой страны (432 – 493 гг.), ища способ, как лучше всего приблизить Тайну Троицы ирландцам, придумал использовать трилистник – растение, которое встречается только в Ирландии, – в качестве аналогии. Этот трилистник (шамроск, по-ирландски) стал символом христианства в Ирландии.

Иисус Христос – Единородный Предвечный Сын Бога Отца, а мы – усыновлённые дети Божии во Христе Иисусе. «А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: “Авва, Отче!”».



Свящ. Энтони Бранаган, CSsR