«Литургическая реформа должна хранить традицию». Катехизическое наставление Льва XIV на общей аудиенции 27 мая 2026 года (+ ФОТО)

27 мая Лев XIV посвятил катехизическое наставление на площади Святого Петра литургической реформе и её связи с живой традицией Церкви. Он напомнил слова Пия XII из энциклики Mediator Dei о том, что Церковь является «живым организмом», который, сохраняя незыблемым своё вероучение, развивается и отвечает на вызовы времени. Передает русская служба Vatican News.

Папа отметил, что II Ватиканский собор в конституции Sacrosanctum Concilium (SC) видел одной из своих задач «заботу об устроении и развитии литургии» ради взращивания христианской жизни, содействия единству верующих и «укрепления всего того, что помогает призвать всех людей в лоно Церкви» (п. 1). В середине XX века Церковь особенно остро ощущала необходимость обновления литургических форм, чтобы верующие могли глубже участвовать в тайне Пасхи Христовой. Святой Иоанн Павел II наставлял о неразрывной связи между обновлением литургии и обновлением всей церковной жизни. По словам Льва XIV, литургия не только выражает жизнь Церкви, но и становится источником её духовной силы.

Особое внимание Святейший Отец уделил знаменитому принципу Собора: «Чтобы сохранялась здравая традиция и вместе с тем открывался путь для её закономерного развития» (п. 23). Он сослался на размышления Бенедикта XVI, который рассматривал её как подлинный замыслел соборной реформы, основанной на равновесии между великим литургическим наследием прошлого и будущим развитием: традиция и прогресс не противостоят, а дополняют друг друга. В литургии существуют неизменные элементы Божественного установления и формы, которые могут изменяться в зависимости от эпохи и пастырских нужд (см. п. 21). На протяжении веков именно так Церковь помогала верующим более плодотворно участвовать в богослужении; литургия становилась частью различных культур и одновременно преображала их, будучи «движущей силой благовестия».

Епископ Рима напомнил, что всякая литургическая реформа должна рождаться органически из существующей традиции и предваряться серьёзным богословским, историческим и пастырским исследованием. При этом нельзя допускать самовольных изменений в богослужении, рискуя вызвать смущение среди верных и навредить церковному единству (см. п. 22).

Лев XIV обратился к тем, кто занимается подготовкой богослужения, особенно к священникам, возглавляющим литургию, с призывом благоговейно относиться к литургическим текстам и предписаниям: такое отношение рождается из смирения перед величием Бога и из искренней верности церковному единству.