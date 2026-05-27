Председатель ККЕР с рабочим визитом в Ватикане (+ ФОТО)

В эти дни Председатель Конференции католических епископов России, ординарий Епархии Святого Климента в Саратове епископ Клеменс Пиккель находится в Риме по приглашению Итальянской епископской конференции.

Как сообщает ВК-паблик «Католики Саратова», в минувшее воскресенье епископ Клеменс принял участие в Святой Мессе Торжества Пятидесятницы с Папой Римским Львом XIV у главного алтаря собора Святого Петра.

Особым событием пребывания российского иерарха в Ватикане стала частная аудиенция у Святейшего Отца, состоявшаяся 25 мая в 8:40 утра.

Вместе с владыкой в этой аудиенции приняли участие два его многолетних помощника, представляющие благотворительные организации.