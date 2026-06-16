Послание Папы на VI Всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей

Папа Лев XIV обнародовал Послание на VI Всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей, который будет отмечаться 26 июля. Его главной темой стали слова из Книги пророка Исаии: «Я не забуду тебя» (49,15). Святейший Отец призывает Церковь и общество заново открыть ценность пожилых людей, окружить их вниманием и преодолеть культуру забвения.

Господь обещает не забывать никого из нас: Его любовь больше любви матери к своему ребёнку (ср. Ис 49,15-16), и эти слова становятся ответом на тревожное чувство забытости среди многих людей. Не последнее место среди них занимают старики – особенно те, кто живёт в одиночестве или в учреждениях, где человек рискует быть сведен к номеру койки или диагнозу. Всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей – повод напомнить, что Церковь призвана быть матерью для всех, заботящейся об одиноких стариках. «В эпоху, которая стремится к ускорению и фрагментации, человеческая плоть по-прежнему нуждается в заботливых руках, внимательном уме и добрых словах. Цифровая культура умножает связи и открывает новые возможности для встречи, однако в человеческом сердце сохраняется неустранимая потребность в близости», – цитирует Святейший Отец свою энциклику Magnifica humanitas (239).

Церковь знает о страданиях своих пожилых сынов и дочерей: на них смотрят с предубеждением и считают бременем, экономика прибыли ослабляет семейные связи, многих оставляют дети, вынужденные эмигрировать или отправляться на войну. Поэтому Церковь возвещает обетование Господа: «Я никогда не забуду тебя!».

Епископ Рима призывает молодёжь возродить простую, но драгоценную традицию навещать своих бабушек, дедушек и тех стариков, которые не имеют никого рядом. Именно личная встреча, добрые слова и человеческая близость позволяют воплотить в жизнь Божье обетование. Папа Франциск называл старшее поколение «новым народом», ведь число людей преклонного возраста никогда ещё не было столь высоким. Нередко открытие Божьей любви, возобновление духовной жизни происходит именно на последнем этапе жизни. При этом осознание нежной Божьей заботы помогает не стыдиться своей хрупкости и понять, что все мы нуждаемся друг в друге.

В мире, отмеченном военным и социальным насилием, многие задаются вопросом, каким он будет для внуков, – и Папа Лев XIV призывает всех молиться о скором мире на всей земле, благодарит стариков за ежедневную молитвенную поддержку, особенно за чтение Св. Розария, и вверяет их Господу, Который никогда о нас не забывает.



Источник: русская служба Vatican News