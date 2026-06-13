Лев XIV завершил апостольское путешествие в Испанию

12 июня Лев XIV завершил четвёртое международное апостольское путешествие, которое проходило по Испании с 6 по 12 июня по маршруту Мадрид, Барселона, Гран-Канария и Тенерифе. В 23 часа 05 минут самолёт Falcon, предоставленный королём Испании Филиппом VI, доставил Святейшего Отца в римский аэропорт Фьюмичино, откуда он направился в Ватикан.

Возвращение Папы прошло в нестандартных обстоятельствах. Вылет с Тенерифе, запланированный на борту самолёта Iberia Airbus A320, был надолго отложен из-за технической неисправности двигателя: процедура взлёта, начатая около 16 часов 15 минут, была прервана, и Святейший Отец вместе с провожавшим его королём Филиппом VI вернулся в vip-зал аэропорта. Вскоре к ним присоединились госсекретарь кардинал Пьетро Паролин и другие сопровождавшие Папу прелаты и епископы.

В 18 часов 05 минут, после замены воздушного судна, Лев XIV вылетел в Рим на самолёте испанского монарха, предоставленном по личному распоряжению короля.

Из-за сложившейся ситуации традиционная пресс-конференция на борту не состоялась. Сопровождавшие Папу журналисты и сотрудники Святейшего Престола вернулись в Италию отдельным рейсом, предоставленным авиакомпанией Iberia.



Источник: русская служба Vatican News

(На фото — Папа Лев XIV на борту самолёта Falcon, предоставленного королём Испании)