Папа: святость пресвитера рождается из Сердца Христа

12 июня, в праздник Святейшего Сердца Иисуса, Лев XIV обратился ко всем пресвитерам Церкви с посланием по случаю Всемирного дня молитвы о святости священников.

Папа напоминает слова Господа: «Святы будьте, ибо свят Я, Господь, Бог ваш» (Лев 19,2). Святость – это «не один из множества вариантов и не абстрактный идеал», а сама суть человека, призванного приобщиться к жизни Воскресшего. Для священников этот призыв особенно требователен: Господь обещал дать пастырей по Сердцу Своему (см. Иер 3,15), а значит, путь к святости для них пролегает через преображение по образу этого Сердца.

Папа отмечает парадокс священнического служения: человек носит драгоценное сокровище Божией святости в «глиняных сосудах» (2 Кор 4,7), в своей человеческой уязвимости, со слабостями, усталостью, а иногда и ранами. Но именно в открытой ране распятого Христа священник находит ответ на вопрос, как немощное человеческое сердце может откликнуться на столь высокий призыв: там он обретает мир для своего пути.

Единение сердца с Сердцем Христа – не удел избранных, а сакраментальный, евхаристический путь, проходящий день за днём через Евхаристию, молитву, размышление над Словом Божиим и смиренное служение братьям.

«Ответ на призвание к святости заключается не столько в аскетических усилиях и стремлении к совершенству, при всей их необходимости, сколько в уповании, с каким мы предаём себя любви, явленной в пронзённом Сердце Иисуса».

Вся жизнь священника, радости и испытания, успехи и поражения, может стать пространством встречи с любовью Бога. Тогда исполняются слова апостола: «Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал 2,20).

Святейший Отец подчёркивает, что современный мир особенно нуждается в пастырях – строителях мира, которые дают свидетельство не только словами, но и жизнью, простым, милосердным и способным к состраданию сердцем. Священство, уподобленное Сердцу Христа, становится знаком примирения и единства среди разделений и страхов.

Лев XIV призывает пастырей заботиться о священническом братстве, не замыкаться в одиночестве и ежедневно обновлять своё «вот я» перед Господом, помня слова св. Иоанна Марии Вианнея: «Священство – это любовь Сердца Иисуса».

Священников всего мира Епископ Рима вверяет заступничеству Пресвятой Девы Марии, Матери всех пресвитеров.



Источник: русская служба Vatican News