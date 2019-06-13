13 июня. Святой Антоний Падуанский, священник и Учитель Церкви. Память

Св. Антоний Падуанский – один из самых почитаемых святых в католическом мире. Имя «Антоний» носят некоторые пастыри, трудившиеся в нашей епархии прежде или трудящиеся в ней теперь. Редакция «СКГ» от всей души поздравляет именинников.

Отметим, что святой Антоний Падуанский почитается не только католиками, но даже некоторыми мусульманами. Например, храм в Стамбуле, воздвигнутый в его честь, всегда полон молящихся, многие из которых исповедуют ислам. Они так же ожидают помощи от Святого, слывущего великим чудотворцем. Слава чудотворца окружала св. Антония уже при жизни. В его «Житии» описано, как его не раз видели с Младенцем Иисусом на руках (что нашло отражение в его позднейшей иконографии) и проповедующим в разных местах одновременно; как рыбы собирались в огромном количестве и высовывали головы из воды, слушая его проповедь; как голодная лошадь отказалась от корма и преклонила колени, когда Святой проходил мимо со Святыми Дарами; как разбитый стакан стал целым по его молитве; как отрезанная нога приросла тотчас, как только Святой приставил ее к месту; как заговорил младенец нескольких дней отроду и назвал по имени своего отца, чем рассеял его сомнения; как чудесным образом воскрес другой младенец, умерший в колыбельке, пока его мама слушала проповедь Святого; как сердце богача, на похоронах которого Антоний сказал, что тот оставил сердце свое среди своих сокровищ, действительно было найдено среди богатств умершего. Однако же нам следует задуматься: неужели слава Святого обусловлена только его чудотворческим даром? Не связано ли с его жизнью иное, более глубокое послание Церкви и миру?

Антоний (при Крещении он получил имя Фердинанд) родился в 1195 г. в Лиссабоне (Португалия). Он происходил из знатного рыцарского рода. В 15 лет юный Фердинанд вступил в Орден августинцев, где принял священный сан. Когда в 1220 г. в Коимбру были перенесены мощи первых францисканских мучеников, пострадавших в Марокко, молодой священник сам загорелся жаждой мученического подвига. Он перешел в Орден францисканцев, где принял имя «Антоний», и отправился на северное побережье Африки, собираясь проповедовать мусульманам и стяжать мученический венец. Но преследовавшие его постоянные болезни так и не дали ему приступить к работе. Наконец, Антоний понял, что Бог готовит ему некое иное поприще, и решил уехать на родину. Но и здесь вмешалось Провидение: корабль, на котором плыл Антоний, потерпел крушение у берегов Сицилии. Отныне и до конца жизни местом служения Святого станут Италия и южная Франция.

Сам Антоний искал лишь тишины и уединения, однако случай обнаружил его глубокую богословскую начитанность и проповеднические таланты. Братья по Ордену, как и простой народ, увидели в нем того самого проповедника, о котором мечтал св. Франциск: «человека, в тайне молитвы черпающего то, о чем он будет говорить в своих проповедях, ибо, воистину, если проповедник предварительно внутренне не возгорится, то он будет издавать лишь холодные и бесплодные слова». Отсюда следует и первый урок, преподанный нам св. Антонием: урок послушания воле Божией, проявляющейся во внешних обстоятельствах и порой серьезно корректирующей наши планы. Это также урок христианского свидетельства, черпающего свое вдохновение из созерцательной молитвы и питаемого словом Божиим. Как говорил сам Святой, «слово Божие есть начало и отправная точка жизни человека», а Папа Григорий IX, пораженный глубокими познаниями Священного Писания, какие выказывал Антоний, назвал его Archa Testamenti, т.е. «Ковчегом Завета».

Получив личное благословение св. Франциска Ассизского, Антоний объездил сначала Италию, а затем и Францию, посвящая себя богословскому просвещению братьев и непрестанной проповеднической деятельности: он выступал перед бедными и богатыми, перед простолюдинами и прелатами, действуя как миротворец на площадях и рынках, поскольку храмы не могли вместить всех желающих – такой была духовная сила его проповедей.

На капитуле Францисканского ордена в 1227 г., созванном сразу же после смерти основателя, Антоний был назначен провинциальным настоятелем Северной Италии. В 1228 г. он приезжает в Падую, где останется до конца жизни. Здесь он написал свои главные сочинения: «Воскресные проповеди» (Sermones Dominicales) и «Проповеди на праздники» (Sermones Festivi).

Конец 1230-го года и Великий Пост 1231-го, были временем наиболее плодотворных трудов св. Антония в Падуе. В открытом поле его собиралась слушать толпа до 30 000 человек. Городские храмы не вмещали кающихся. Антоний призывал к покаянию, обращению, которое уподоблял «второму браку Бога-Слова с человеческой душой» (первый брак имел место в Боговоплощении, а третий и окончательный произойдет в момент Второго Пришествия). Отсюда следует и очередной урок св. Антония: истинное покаяние заключается не в смутной тревоге, а в готовности действительно изменить свою жизнь, доводя принятые решения до конца.

Третий урок св. Антония – напоминание Церкви окружать любовью и заботой самых социально слабых, самых нуждающихся своих чад. Антоний проповедовал перед Папой Григорием IX, перед знатью, перед учеными профессорами в знаменитых университетах Монпелье и Тулузы. Но куда ближе его сердцу был деревенский люд окрестностей Падуи. «В настоящее время, — говорил он, — слова Жизни и воды Мудрости жаждет в особенности бедный, простой и смиренный народ».

Наконец, св. Антоний преподает нам урок свидетельства в равнодушной или враждебной вере среде, а также среди инаковерующих («еретиков»). Всё это имеет самое прямое отношение к экуменическому межхристианскому и межрелигиозному диалогу. Святой, прозванный когда-то «молотом еретиков», умел очень хорошо отличать грех от грешника, а заблуждение от заблуждающегося. Он изобличал грех, исправлял заблуждения, но относился с неизменным уважением к человеку, избегая личных нападок на еретиков.

Ныне многие исследователи согласны с тем, что средневековые ереси катаров и альбигойцев были побеждены не крестовыми походами и не угрозами Пап и императоров, но умерли от собственного духовного истощения и благодаря внутреннему обновлению Церкви под влиянием ряда выдающихся реформаторов XIII века. Среди них святой Антоний занимает весьма видное место. Лишь усваивая «уроки святого Антония», мы сможем воздать должное этому великому Подвижнику (Папа Павел VI назвал его «святым всегда готовым послужить»), чей подлинный образ куда глубже и интереснее, чем его фантастический образ, нарисованный народной легендой.

Умер Антоний Падуанский 13-го июня 1231 года, будучи, подобно св. Франциску, еще сравнительно молодым человеком. Менее чем через год после его смерти, 30 мая 1232 года Папа Григорий IX причислил его к лику святых. При перенесении останков св. Антония в усыпальницу в новопостроенном и освященном в его имя соборе, Бонавентура обнаружил, что само тело истлело, однако язык сохранился в целости и сохранности, имея вид и цвет как у живого человека. Этот язык хранится теперь в специальном реликварии рядом с гробницей Святого в соборе Санто Антонио в Падуе. В XV веке в этом соборе была установлена бронзовая статуя св. Антония с лилиями в руках.

16 января 1946 г. Папа Пий XII провозгласил св. Антония Падуанского Учителем Церкви и присвоил ему титул «Евангелического доктора».

Сохранились свидетельства почитания св. Антония и среди православных: ему была составлена служба на церковно-славянском языке (южнорусские служебники конца XVII в.).