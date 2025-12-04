4 декабря восточные христиане празднуют Введение во Храм Пресвятой Богородицы

4 декабря православные и греко-католики, придерживающиеся Юлианского календаря, отмечают один из главных праздников Восточной церковной традиции — Введение во Храм Пресвятой Богородицы.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Матери Господа нашего Иисуса Христа от младенчества до восхищения Ее на небеса. Сокровенным было и Ее присутствие в Иерусалимском Храме. «Если бы кто спросил меня, – говорил блаженный Иероним, – как проводила время юности Пресвятая Дева, – я ответил бы: то известно одному только Богу, да еще Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее». Между тем церковное предание сохранило сведения, согласно которым юная Мария воспитывалась в обществе благочестивых дев при Иерусалимском Храме, прилежно изучала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу.

Основой же для установления праздника Введения во Храм послужили события, описанные в Протоевангелии Иакова (вторая половина II века) и латинском Евангелии псевдо-Матфея, датируемом IX веком. Не будучи богодухновенными, эти книги не входили в состав Священного Писания, однако долгое время были любимым чтением христиан и вобрали в себя восходящие к глубокой древности устные предания Народа Божия.

Итак, как сообщает Протоевангелие Иакова, будущая Матерь Господа Мария была долгожданным и любимым ребенком у своих благочестивых родителей Иоакима и Анны. Господь послал Ее им, когда они были уже в преклонном возрасте и не надеялись иметь детей. В благодарность за это они пообещали посвятить свое Дитя Богу. Когда Марии исполнилось три года, родители отвели Ее в Иерусалимский Храм, чтобы исполнить данный ими обет. Их сопровождали девочки и девушки с зажженными светильниками. У порога Храма процессию встретил первосвященник Захария, которому предстояло в будущем стать отцом Иоанна Предтечи. К входу во Храм вели 15 высоких ступеней, по которым мог подняться только взрослый человек. Но как только Марию поставили на первую из них, маленькая девочка, поддерживаемая силой Божией, быстро взбежала вверх.

Захария ввел Ее в Святая Святых — место, куда дозволялось входить только одному первосвященнику и то только один раз в год. Подобное деяние было неслыханным нарушением религиозных правил, но Захария сделал это по внушению Святого Духа: Дева Мария, которой предстояло родить Бога, Сама была столь же свята, как и то место, куда Ее привели. После этого Она до 12-14 лет воспитывалась при Храме, где принесла Богу вечные обеты целомудрия. Затем ей выбрали названного супруга: им стал Иосиф Обручник.

Среди библеистов и богословов нет единого мнения относительно того, нужно ли понимать повествование о Введении во Храм Пресвятой Богородицы буквально или же символически. Вероятнее всего, автор Протоевангелия Иакова умышленно дополнил свое повествование подробностями, не обладавшими исторической достоверностью, но призванными подчеркнуть непорочность Девы Марии, Ее исключительную избранность, Ее преданность Богу, высоту Ее служения, а также превознести святость безбрачия, добровольно принятого ради всецелого посвящения себя Богу.

Праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы — это самый «молодой» двунадесятый праздник: однозначные сведения о нём появляются с VI века. Некоторые исследователи связывают его установление с возведением в Иерусалиме церкви во имя Пресвятой Богородицы в 543 году при императоре Юстиниане. Император, по повелению которого на месте разрушенного Иерусалимского Храма был воздвигнут посвященный Богоматери христианский храм, будто бы и учредил данный праздник. Но эта версия остается всего лишь гипотезой, лишенной каких-либо документальных подтверждений. С другой стороны, согласно некоторым палестинским преданиям, церковь во имя Введения во Храм Пресвятой Богородицы была построена уже святой благоверной царицей Еленой, матерью императора Константина Великого, что позволяет думать что и соответствующий праздник мог восходить к значительно более древним временам. Указание на существование этого праздника находят и в одном из поучений святителя Григория Нисского, жившего в IV веке.

В VIII веке проповеди на Введение во Храм произносили Константинопольские Патриархи Герман и Тарасий. По-настоящему широкое распространение праздник получил только с IX века, однако до XIV века он не входил в число двунадесятых. Об этом свидетельствуют указания Феодора Продрома (XII век) и Никифора Каллиста (XIV век). При этом согласно студийским и иерусалимским Типиконам XI—XIV веков Введение Богородицы во Храм отмечалось почти так же торжественно, как и прочие двунадесятые праздники. Но всё же даже в Типиконах XVII века ряд особенностей службы Введения указывают, что статус этого праздника несколько уступает статусу других двунадесятых праздников. Христианские храмы, освящённые в честь этого праздника, именуются Введенскими. В Москве имеется Введенское кладбище.

В канун праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы богослужебным уставом предписывается Всенощное Бдение (долгая вечерняя служба, включающая малую Вечерню, Литию, Утреню и Первый час), в сам день праздника — Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста.

Устав службы практически не отличается от устава других двунадесятых богородичных празднований (Рождества Богородицы и Успения). Поются только песнопения праздника. Священнослужители одеты в голубые («богородичные») облачения.

Молитвы Введения во храм Пресвятой Богородицы



Тропарь праздника

глас 4

Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения проповедание: в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.

Перевод:

Ныне предвестие благоволения Божия и предвозвещение о спасении людей: в храме Божием торжественно является Дева и всем предвозвещает о Христе; Ей и мы громогласно воскликнем: «Радуйся, исполняющая промышление о нас Создателя».



Кондак праздника

глас 4

Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, Яже в Дусе Божественном, Юже воспевают Ангели Божии: Сия есть селение Небесное.

Перевод:

Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божией, ныне вводится в дом Господень, совводя с Собою благодать Божественного Духа; Ее воспевают Ангелы Божии: «Она – жилище небесное».



Величание

Величаем тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим еже в храм Господень вхождение Твое.

Перевод:

Величаем Тебя, Пресвятая Дева, Богом избранная Отроковица, и почитаем Твой вход в храм Господень.



