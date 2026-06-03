«Литургия говорит на языке символов». Катехизическое наставление Льва XIV на общей аудиенции 3 июня 2026 года (+ ФОТО)

В среду 3 июня на площади Св. Петра Папа продолжил цикл катехизических наставлений о литургии, основанный на конституции II Ватиканского собора Sacrosanctum Concilium. На этот раз Святейший Отец обратился к теме обряда, знака и символа, подчеркнув их ключевую роль в духовной жизни Церкви. Передает русская служба Vatican News.

Лев XIV напомнил, что литургические обряды не являются лишь внешним оформлением Таинств или произвольным набором церемоний. Напротив, через это церковное посредничество верные обретают Божественный дар. Собор призывает «осмыслить Mysterium fidei, которая реализуется в литургии через обряды и молитвы». На священнодействии нельзя оставаться «чужими или молчаливыми наблюдателями», в нём следует участвовать всем существом, «внимая повелению Господа» телом, разумом и сердцем.

По словам Епископа Рима, обряд формирует христианина, учит слушать Слово Божье, благодарить, поклоняться, жить братским общением и ощущать себя частью единого Народа Божьего. Хотя установленный порядок богослужения может казаться ограничением спонтанности, его подлинное назначение заключается не в подавлении свободы, а в возвращении человека к главному, существенному. Литургия помогает выйти из ритма постоянной занятости, открыть пространство для благодати и научиться «жить в ритме, населённом Святым Духом».

Лев подчеркнул важность понимания языка знаков и символов: в литургии «освящение людей выражается через воспринимаемые чувствами знаки и совершается свойственным каждому из них образом». В качестве примера сакраментального знака Папа привёл воду, которая проходит через всю историю спасения – от сотворения мира и Всемирного потопа до Крещения и воды, истёкшей из пронзённого бока Христа.

Святейший Отец отметил, что знаки и символы не только напоминают о духовных истинах, но и глубоко преобразуют человека. Литургические действия – от коленопреклонения до совершения Таинств – формируют чувство принадлежности к Церкви, затрагивают сердце и разум, укрепляют подлинные церковные отношения.

Лев XIV привёл слова Папы Франциска о том, что современному человеку нужно вновь обрести способность понимать символы. Для этого требуется бережное отношение к великолепию богослужения и соответствующая мистагогическая катехизация. Живая и благоговейная литургия, сопровождаемая глубоким объяснением её смысла, остаётся лучшим путём к встрече с Богом, вовлекающей всего человека, его дух, душу и тело.