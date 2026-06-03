Лев XIV: данные пациентов не должны становиться товаром

1 и 2 июня в Риме проходила международная встреча на тему пересмотра Тайбэйской декларации Всемирной медицинской ассоциации – одного из ключевых этических документов, регулирующих принципы сбора, хранения и использования данных о здоровье и биологических образцов в научных исследованиях. По этому случаю Папа Лев XIV направил её участникам послание, в котором подчеркнул необходимость надёжной защиты информации о пациентах в эпоху стремительного технологического развития.

Послание адресовано президенту Папской академии защиты жизни монсеньору Ренцо Пегоро. Организаторами форума выступили сама академия, Всемирная медицинская ассоциация и Израильская медицинская ассоциация.

Святейший Отец отмечает, что постоянное совершенствование цифровых технологий делает обновление стандартов безопасности и конфиденциальности не просто желательным, а насущно необходимым, особенно в сфере медицинских баз данных и биобанков, где хранятся сведения, непосредственно связанные с человеческой жизнью и здоровьем.

В наши дни проблема защиты персональных медицинских и биологических данных приобретает глубоко нравственное измерение.

Папа цитирует свою энциклику Magnifica humanitas о возникновении новой формы колониализма, стремящейся превратить человеческую жизнь в ресурс для извлечения данных и прибыли. Такой подход, подчёркивает Папа, противоречит христианскому пониманию достоинства личности. Ссылаясь на Книгу Бытия, он напоминает, что каждый человек создан по образу и подобию Божьему, обладает «неотъемлемой и неповторимой» ценностью и не может быть сведён к совокупности цифровых сведений или биологических характеристик. Поэтому необходимо противостоять любым формам эксплуатации и коммерциализации, которые превращают человека в набор данных.

Лев XIV выражает надежду, что работа международной встречи послужит «утверждению достоинства человека и совместных знаний в качестве основы для истинного общего блага».



Источник: русская служба Vatican News