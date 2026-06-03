Новым префектом Департамента коммуникации Св. Престола назначена женщина-мирянка

2 июня Папа Лев XIV назначил новым префектом Департамента коммуникации Марию Монтсеррат Альварадо, мирянку, в настоящее время занимающую должность президента и операционного директора EWTN News, сообщает Vatican News.

Мария Альварадо родилась в ноябре 1986 года в Мехико; получила образование во Флоридском международном университете и Университете Джорджа Вашингтона. В 2008 году получила американское гражданство. Проживает в Вашингтоне, имеет степень бакалавра политологии Флоридского международного университета и степень магистра политического управления Университета Джорджа Вашингтона. С 2009 по 2023 год она занимала руководящие должности в Фонде Беккета за свободу вероисповедания, а с 2023 года руководит журналистским отделом Глобальной католической сети ETWN, занимаясь надзором над мультимедийными платформами, производящими контент на семи языках. В католических СМИ начала работать с 2021 года, отмечает «Благовест-инфо» со ссылкой на OSV News.

Президент Конференции католических епископов США, архиепископ Оклахома-Сити Пол Кокли поздравил Марию Альварадо с назначением от имени конференции. «Мы благодарны ей за работу католического журналиста, за добросовестное освещение деятельности епископов, а также за ее защиту и преданность делу отстаивания религиозной свободы и человеческого достоинства в Фонде Беккета, — сказал архиепископ. – Я заверяю ее в наших молитвах, пока она продолжает служить Вселенской Церкви своими уникальными талантами».

Новое назначение вписывается в процесс обновления и реформы Римской Курии, начатый Папой Франциском. Предшественник Льва XIV уже вверил некоторые руководящие должности мирянам. Альварадо станет первой светской женщиной, возглавившей дикастерию, и в свои 39 лет – самым молодым префектом Римской Курии. Она вступит в должность в ноябре и сменит Паоло Руффини, которого Папа Франциск назначил в 2018 году.

Ранее главой губернаторства города-государства Ватикан была назначена итальянская монахиня-францисканка Раффаелла Петрини. В январе 2025 об этом объявил Папа Франциск; в мае того же года Лев XIV подтвердил ее назначение.