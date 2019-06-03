3 июня. Святой Карл Луанга и его сподвижники, мученики. Память

Карл Луанга – наиболее известный из 45-ти молодых угандийцев, принявших смерть за веру между 1885 и 1887 гг. 22 из их числа были католиками, а 23 принадлежали к Англиканской Церкви.

Христианизация Буганды началась в 1877 г., когда в эту страну прибыли проповедники англиканского «Общества церковной миссии». Спустя два года начала работу и католическая Конгрегация «Миссионеров Африки». К середине 80-х годов XIX века в стране сложилась небольшая христианская община, состоящая, в основном, из представителей местной элиты.

Луанга (родился около 1865 г.) усвоил основы христианского вероучения от новообращенных католиков, входивших в окружение князя Маулугунгу. В 1884 г. Луанга был приближен королем Муангой I и назначен им руководить пажами.

В октябре 1885 г. король приказал умертвить англиканского миссионера епископа Джеймса Хэннингтона. Возможно, причиной этого убийства стали его опасения, что через миссионеров британские власти, с согласия которых он и занял престол, узнают о его многочисленных пороках и развратном поведении.

Спустя еще месяц, в ночь на 15 ноября, по приказу короля были казнены католики из числа придворных Иосиф Мукаса и Матвей Марумба. В ту же ночь руководитель корпуса пажей Луанга принял св. Крещение, взяв христианское имя «Карл». В последующие месяцы, благодаря его миссионерским усилиям, обратились ко Христу многие другие пажи из его окружения. В отсутствие священников, Луанга сам катехизировал их и сам совершал над ними обряд Крещения.

Новый виток гонений на верующих христиан разразился весной 1886 г., что было отчасти связано с политической ситуацией в стране. Муанга II взошел на престол в результате гражданской войны, а его соперник нашел себе убежище в католическом монастыре, где принял Крещение. В отместку Муанга II потребовал от своих подданных-христиан совершать акты почитания местных божеств, а ослушников отправлял на казнь. Так в конце мая 1886 г. был казнен судья и губернатор округа Матфий Калемба, обративший ко Христу более двухсот человек. Палачи нанесли ему множество резанных, колотых и рубленых ран, а затем бросили истекающего кровью умирать на дороге.

В этой обстановке Карл Луанга и еще двенадцать пажей не только отказались участвовать в языческих жертвоприношениях, но и публично исповедали христианскую веру. К тому же некоторые из них решительно отвергли домогательства склонного к педерастии короля. Их схватили, подвергли пыткам, а затем, вместе с некоторыми другими находящимися под арестом христианами, отвели в Намугонго, где содержали в заключении семь дней, пока готовился большой погребальный костер. 3 июня 1886 г. (в тот год это был день празднования Вознесения Господня) приговоренных к смерти, туго завернутых в циновки и связанных, положили на тростниковые подстилки, облили горючей жидкостью и подожгли. Умиравший на медленном огне Карл Луанга не переставал молиться за своих палачей, пока был в сознании.

Самому младшему из мучеников – Кизито, которого Карл Луанга незадолго перед тем спас от растления королем и которому он же преподал св. Крещение, – было всего лишь 13 лет. Он «принял смерть смеясь и непринужденно болтая».

Папа Бенедикт XV 6 июня 1920 г. причислил Карла Луангу вместе с другими угандийскими мучениками к лику блаженных, а Папа Павел VI 18 октября 1964 г. – к лику святых. В июне 1934 г. Папа Пий XI провозгласил Карла Луангу небесным покровителем христианской молодежи Африки.

В столице Уганды Кампале во имя угандийских мучеников освящена базилика, их именем назван местный университет.