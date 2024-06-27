«Лепта св. Петра»: помощь Папе Римскому в его миссии

30 июня во всём мире будет отмечаться День благотворительности Папы Римского. Любое, даже самое малое пожертвование в фонд «Лепта святого Петра» станет важной поддержкой гуманитарной деятельности Епископа Рима.

В ближайшее воскресенье христианские общины во всех странах смогут напрямую поддержать вселенскую миссию Святейшего Отца, миссию благовестия, миротворчества и милосердия, столь необходимую в современном мире, полном несправедливости, страданий и войн, посягательств на священный характер жизни и на достоинство человека.

Как напоминает Vatican News, через департаменты Святейшего Престола Папа Римский оказывает поддержку неимущим и страждущим от стихийных бедствий и войн, продвигает начинания мира, целостного человеческого развития, воспитания, справедливости и братства.

Послание Преемника Петра универсально: оно исходит из Евангелия и нуждается в поддержке каждого, чтобы охватить близостью всех, включая жителей географических и экзистенциальных окраин.

Пожертвования в «Лепту св. Петра» можно сделать не только в День благотворительности Папы Римского, но и в любое другое время: это конкретный способ укрепить чувство принадлежности к Церкви и поддержать Святейшего Отца.



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