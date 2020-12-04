Время быть храмом. О празднике, который провожает нас к Рождеству

Каждый церковный праздник — не только воспоминание того или иного исторического факта, но и своего рода сценарий для духовной жизни человека. 4 декабря греко-католики и православные, придерживающиеся Юлианского календаря, отмечают один из главных праздников Восточной церковной традиции. Что предлагает праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы — праздник, который провожает верных к Рождеству в самом начале Рождественского поста (по восточной традиции)? Об этом рассуждает монахиня Елизавета (Сеньчукова).

Сюжет известен только из апокрифических текстов «Евангелие Псевдо-Матфея» и «Протоевангелие Иакова», которые в принципе не стоит понимать в качестве буквального изложения событий — иначе Церковь ввела бы их в канон Священного Писания. Напомним: трехлетнюю Деву Марию родители по обету приводят в Храм Иерусалимский, где Ее встречает священник. Согласно церковному преданию, вошедшему в гимнографию праздника, Деве было определено уникальное место служения — Святое Святых.

В оригинальных текстах написано немного иначе: в Псевдо-Евангелии Матфея о месте пребывания Марии не говорится вовсе, лишь сказано: «Когда Она была поставлена перед храмом Господа, Она поднялась бегом на пятнадцать ступеней, не оборачиваясь назад» (4), — а в Протоевангелии говорится: «(Жрец) посадил Ее на третьей ступени у жертвенника» (VIII).

В любом случае, история вхождения Девы Марии в Храм описывает невероятное по своей святости состояние человеческой души — настолько чистой, что прикасается к Святыне, к Которой ранее люди приходить просто так не дерзали — в итоге к Самому Богу воплотившемуся.

Итак, Дева входит в Храм и там пребывает до вступления в тот возраст, когда девушек выдают замуж — укрывается от мира, чтобы сберечь Себя для совершения Своей миссии — рождения Спасителя мира.

Получается весьма любопытная ситуация: Храм оберегает, охраняет Деву, а Дева Своей уникальной чистотой освящает Храм.

На события Введения во Храм идеально ложится очевидный символ: Божия Матерь — «Пречистый Храм Спасов». Но можно (и даже полезно) попробовать переложить эту историю на наш духовный опыт.

В принципе — что такое ветхозаветный Храм? Это единственное в мире место поклонения Богу.

У каждого из нас тоже есть единственное «место» поклонения Богу — наше тело.

Именно об этом говорит апостол Павел в послании к Коринфянам (1 Кор.6:19): «Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа».

Собственно, Святой Дух в нашем теле — это Святое Святых и есть. Служение Богу в этом храме совершает наша душа (ее роль играет священник Захария, «жрец» из Протоевангелия). Она и встречает Ту, Которая через пять недель подарит миру Христа. (Отметать образную систему текста Псевдо-Матфея, где о священнике, встречающем Отроковицу, нет ни слова, не будем: тело и душа именно вместе составляют человека, так что храм Святого Духа — надо понимать не просто как плоть, но как всего человека в целом.)

Итак, в самом начале Рождественского поста мы встречаем Деву Марию — и с благоговением ждем, когда Она родит нам Спасителя. В течение этого месяца нам предстоит быть храмом для Нее — а Храм есть место чистоты и Божьего присутствия. Этот храм уже не охраняет Богоизбранную Отроковицу, ибо Она Сама хранит его — мы так и почитаем Ее: как Всесвятую Заступницу и Защитницу.

Через какие-то пять недель мы увидим истинное свидетельство Ее заступничества — Рождение Христа. А за это время мы научимся быть «храмом живущего в нас Святого Духа».

Собственно, для этого и нужен пост.



Источник: «Правмир»

Фото — pravmir.ru и tatmitropolia.ru