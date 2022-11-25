25 ноября. Святая Екатерина Александрийская, дева и мученица. Память

25 ноября – день памяти святой Екатерины из Александрии, мученическую кончину которой относят ко времени правления римского императора Максимина (или Максенция).

Её неж­ное и лас­ка­ю­щее слух гре­че­ское имя озна­ча­ет в пе­ре­во­де «Все­гда чи­стая». Что же нам из­вест­но о свя­той, в честь ко­то­рой хри­сти­ане Во­сто­ка и За­па­да на про­тя­же­нии мно­гих сто­ле­тий на­зы­ва­ют сво­их до­че­рей? К со­жа­ле­нию, очень мало. Жития подавляющего большинства святых мучеников первых веков христианства составлялись спустя не одно столетие на основании так называемых мартириев («мученичеств»), которые также писались далеко не по горячим следам. Этот жанр церковной литературы сложился в Византийской империи и сочетал в себе агиографию и беллетристику.

Основными источниками жизнеописания святой являются мученичество, приписываемое некоему Афанасию (Анастасию), называвшему себя стенографом и слугой Екатерины, мученичество, составленное Симеоном Метафрастом, три анонимных мартирия, а также «Похвальное слово Екатерине» Анастасия Протасикрита. Самое раннее из них относится к VI-VII вв. На их основе позднее были написаны многочисленные агиографические сочинения, посвященные великомученице, причем ее жизнеописание варьировалось, дополнялось новыми деталями (например, описание обручения Екатерины с Небесным Женихом появилось в ее житиях лишь в XIV в.).

Родилась Екатерина в Александрии в 287 году. Согласно житию, она была дочерью правителя Александрии Египетской Конста. Живя в столице – центре эллинской учености, Екатерина, обладавшая редкой красотой и умом, получила блестящее образование, изучив произведения лучших античных философов и ученых. Юноши из самых именитых семейств империи искали руки прекрасной Екатерины, но ни один из них не стал ее избранником. Она объявила родителям, что согласна выйти замуж лишь за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, красоте и мудрости.

Мать Екатерины, тайная христианка, привела ее к своему духовному отцу, сирийскому монаху, творившему молитвенный подвиг в уединении в пещере недалеко от города.

Выслушав Екатерину, святой старец сказал, что он знает Юношу, Который превосходит ее во всем, ибо «красота Его светлее солнечного сияния, мудрость Его управляет всем созданием, богатство Его разливается по всему миру, но это не уменьшает его, а умножает, высота рода Его – неизреченна».

Образ Жениха Небесного родил в душе святой девы горячее желание увидеть Его. Истина, к которой рвалась ее душа, открылась ей. На прощание старец вручил Екатерине икону Божией Матери с Богомладенцем Иисусом на руках и велел с верой молиться Царице Небесной – Матери Небесного Жениха о даровании видения Ее Сына.

Екатерина молилась всю ночь и удостоилась видеть Пресвятую Деву, Которая просила Своего Божественного Сына посмотреть на коленопреклоненную перед Ними Екатерину. Но Младенец отвращал Свой лик от нее, говоря, что Он не может смотреть на нее, потому что она безобразна, худородна, нища и безумна, как и всякий человек, не омытый водами святого Крещения и не запечатленный печатью Духа Святого. В глубокой печали Екатерина вновь пошла к старцу. Он с любовью принял ее, наставил вере Христовой, заповедал хранить чистоту и целомудрие и непрестанно молиться, и совершил над ней таинство святого Крещения. И вновь святой Екатерине было видение Пресвятой Богородицы с Младенцем. Теперь Господь ласково смотрел на нее и дал ей перстень, обручив ее Себе. Когда видение кончилось и святая пробудилась от сна, на руке ее светилось кольцо – дивный дар Небесного Жениха.

В это время в Александрию на языческое празднество прибыл сам император Максимин. По этому случаю праздник был особенно пышным и многолюдным. Крики жертвенных животных, дым и смрад жертвенников, пылавших непрестанно, гомон толпы на ристалищах наполняли Александрию. Приносились и человеческие жертвы – на смерть в огне обрекали исповедников Христа, не отступивших от Него под пытками. Святая любовь к мученикам – христианам и сердечное желание облегчить их участь побудили Екатерину пойти к главному жрецу и владыке империи, императору-гонителю Максимину.

Назвав себя, святая исповедала свою веру во Единого Истинного Бога и мудро обличила заблуждения язычников. Красота девушки пленила правителя. Чтобы убедить ее и показать торжество языческой мудрости, император повелел созвать 50 ученейших мужей империи, но святая взяла верх над мудрецами, так что они сами уверовали во Христа. Святая Екатерина осенила мучеников крестным знамением, и они мужественно приняли смерть за Христа и были сожжены по повелению императора.

Максимин, не надеясь более переубедить святую, попытался соблазнить ее обещанием богатства и славы. Получив гневный отказ, император приказал подвергнуть святую жестоким мучениям, а затем бросить в темницу. Императрица Августа, которая много слышала о святой Екатерине, пожелала видеть ее. Уговорив воеводу Порфирия с отрядом воинов сопровождать ее, Августа пришла в темницу. Императрица была поражена силой духа святой Екатерины, лицо которой сияло Божественной благодатью. Святая мученица раскрыла пришедшим христианское учение, и они, уверовав, обратились ко Христу.

На следующий день мученицу вновь привели на судилище, где под угрозой колесования предложили ей отречься от христианской веры и принести жертву богам. Святая непреклонно исповедала Христа и сама подошла к колесам, но Ангел сокрушил орудия казни, и они разлетелись на куски, перебив многих язычников. Увидев это чудо, императрица Августа и царедворец Порфирий с 200 воинами перед всеми исповедали свою веру во Христа и были обезглавлены. Максимин вновь попытался прельстить святую мученицу, предложив ей супружество, и вновь получил отказ. Святая Екатерина твердо исповедала верность своему Небесному Жениху – Христу и с молитвой к Нему сама положила голову на плаху под меч палача. По преданию, из раны вместо крови потекло молоко.

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После казни святой Екатерины тело её исчезло. По преданию, оно было перенесено ангелами на вершину самой высокой горы Синая, теперь носящей её имя.

Три века спустя, в середине VI века, монахи Преображенского монастыря, построенного императором Юстинианом, повинуясь видению, поднялись на гору, нашли там останки святой Екатерины, опознали их по кольцу, которое было дано ей Иисусом Христом, и перенесли мощи в церковь. После обретения монахами монастыря Преображения мощей святой Екатерины и распространением её почитания монастырь к XI веку приобрёл своё настоящее название — монастырь Святой Екатерины.

В алтаре монастырского кафоликона, базилике Преображения, в мраморной раке хранятся два серебряных ковчежца с мощами святой Екатерины (глава и десница). Ежедневно после часов верующим открывают доступ к мощам святой Екатерины. В память о поклонении мощам монахи дарят серебряное кольцо с изображением сердца и словами ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝA (святая Екатерина). Ещё одна часть мощей (палец) находится в мощевике иконы великомученицы Екатерины в левом нефе базилики и всегда открыта верующим для поклонения.

В Германии хранятся две частицы мощей великомученицы Екатерины: в церковном музее г. Фульда (часовня 14 святых помощников) и в Немецком музее холодного оружия г. Золинген (Грефрат). В Золингене рядом с частицей мощей помещена колба с миром от этой частицы мощей.

В 2010 году часть святых мощей была передана в дар Екатерининскому собору в Царском Селе (г. Пушкин, Россия).

Монастырь св. Екатерины на горе Синай

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Впервые память святой Екатерины отмечается в «Типиконе Великой церкви» IX-XI вв.

Ее гимнография восходит к IX веку. Именно тогда преподобный Феофан Никейский и монах по имени Вавил создали в честь великомученицы Екатерины несколько замечательных песнопений, которые и поныне поются в день ее преставления.

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Первые сохранившиеся изображения Екатерины относятся к VIII-IX вв.

На иконах христианского Востока мученица традиционно изображается в царском одеянии, с венцом на голове и крестом в правой руке.

Известны изображения святой, опирающейся на колесо, с пальмовой ветвью в руке.

Также на Западе сложилась иконография «Обручение святой Екатерины».



С использованием материалов Татьяны Ивашковой (Правмир), Википедии и других источников