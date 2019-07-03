3 июля. Святой Апостол Фома. Праздник

Апостол Фома (имя – еврейского происхождения и означает «близнец», его греческий вариант – Дидим) известен, главным образом, своим первоначальным неверием в факт Воскресения Иисуса, что стало очевидным после того, как начались явления Воскресшего. Господь воспользовался недостатком его веры, чтобы утвердить в вере в Свое физическое Воскресение всех нас

Мы имеем очень немного достоверной информации об этом Апостоле – всего лишь несколько упоминаний в Евангелии от Иоанна. По преданию, он проповедовал в Индии, так что члены древней христианской общины этой страны до сих пор называют себя «христианами апостола Фомы». Начиная с VI века, день его памяти был установлен на 3-е июля, поскольку именно в этот день его мощи были перенесены в Эдессу.

Когда Иисус, получив весточку от сестер больного Лазаря, намеревался отправиться в Иудею, навстречу интригам и ненависти ее религиозных лидеров, Фома сказал прочим Апостолам: пойдем и мы умрем с ним (Ин 11,16). Господь благодарно принял этот великодушный жест Своего ученика, оценил Его отвагу. Здесь перед нами – первые слова Фомы, записанные для потомства евангелистом Иоанном.

Позднее, во время Тайной Вечери, Фома задал Учителю вопрос, за который мы должны быть ему очень благодарны. Ведь в ответ Иисус дал одно из важнейших определений Своей сущности. Вопрос звучал так: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь? А ответ: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня (Ин 14,5-6).

В день Своего Воскресения Иисус явился ученикам. Он встал посреди них, пройдя Своим прославленным телом сквозь закрытые двери. Однако, чтобы рассеять представление о Себе, как о чистом духе, Он продемонстрировал апостолам Свои израненные руки и ребра. У учеников не возникло ни малейшего сомнения, что перед ними стоит Сам Иисус, и что Он воистину воскрес. По иудейскому обычаю, Он дважды повторил Свое приветствие, выделяя, как это было Ему свойственно, одни и те же слова. Апостолы, не очень охотно доверявшие тому, что выходило за пределы их привычных представлений, теперь уже не могли сомневаться, что перед ними – тот самый Иисус, которого они прекрасно знали, и с которым неоднократно беседовали. И тут началось их общение с Воскресшим, в ходе которого исчезли остатки смущения и страха, вызванные тем обстоятельством, что они оставили своего Господа в критический момент. А Иисус, прежде чем вручить Апостолам их полномочия и «силу свыше», позаботился о восстановлении прежней сердечной атмосферы.

Однако в тот раз с Апостолами не было Фомы. Не было только его одного. Вопрос в том, почему его не было? Может быть, случайно? А, может быть, подробно описавший эту сцену евангелист Иоанн проявил деликатность и просто не упомянул того обстоятельства, что Фома, увидев Иисуса на кресте, не только страдал, как прочие ученики, но и ушел из их общины, оказавшись в серьезном духовном кризисе?

Из Евангелий от Марка и Матфея мы знаем, что Иисус повелел ученикам немедленно отправляться в Галилею, чтобы там увидеть Его во славе. Почему же они оставались в Иерусалиме еще восемь дней? Что их там удерживало? Может быть, они не хотели отправляться в путь без Фомы и повсюду разыскивали его? Может быть, они всячески пытались убедить его, что Учитель воскрес и ожидает их у Тивериадского озера? И, наконец найдя его, они с нескрываемой радостью сообщили: мы видели Господа (Ин 20,25).

Они много раз повторяли ему эту фразу. Они всячески стремились вновь приобрести его для Христа. И Господь – Добрый Пастырь, без устали ищущий каждого из нас, наверняка, похвалил их за эту медлительность. Наверняка, и сам Фома, в конечном счете, был им благодарен за все их старания и за то, что они не оставили его одного в Иерусалиме. Спросим теперь самих себя: а насколько мы, обуреваемые братскими чувствами и сознанием собственной ответственности, стремимся вернуть Христу наших одиноких и разочарованных друзей? Мы не имеем права оставлять их!

Фоме было нелегко справиться с чувством уныния и недоверия. На настойчивые увещевания других апостолов он ответил: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю (Ин 20,25). Это – его окончательный и категорический ответ. Это – его негативная реакция на просьбы друзей. Вместе с тем их радость – а она была очень велика! – пробудила в нем некоторую надежду. Он согласился вернуться в общину и уже больше не покидал ее.

Крайнее упрямство Фомы прямо противопоставлено великодушию Иисуса и Его любви ко всем людям. Господь не допустит, чтобы кто-то из Его учеников погиб. Он молился об их Спасении на Тайной Вечере, и Его молитва не может остаться без ответа (ср. Ин 17,9). Он лично вмешивается в жизнь Фомы и помогает решить волнующие его проблемы. Вот как рассказывает об этом евангелист Иоанн: После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Видно, Апостолы не зря трудились, им удалось удержать Фому при себе! Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! А потом обратился к недоверчивому Апостолу: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим! (Ин 20,26-27).

Фома, едва завидев воскресшего Иисуса и услышав Его слова, в кратком восклицании выразил то, что давно переполняло его сердце: Господь мой и Бог мой! Он исповедует, что Иисус – это Бог, и признает Его своим Господом. Иисус же сказал ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие (Ин 20,29).

С той знаменательной минуты Фома стал другим человеком. И произошло это во многом благодаря тому участию, какое проявили к нему прочие Апостолы. Верность Учителю, которая в дни «власти тьмы» казалась Фоме безумной, теперь прочно вошла в его душу и пустила в ней глубокие корни. Восклицание Апостола может стать нашей краткой молитвой – Господь мой и Бог мой! Господь мой и Бог мой!

Фома учит нас упованию на Бога, Который никогда не оставит нас. Он учит нас и надежде на преодоление духовных кризисов, затрагивающих нас или наших близких. В этой ситуации утешение со стороны верующих братьев и Божия благодать могут сотворить великие чудеса!

Из книги Ф. Карвахал, «В общении с Богом»