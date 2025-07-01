В «Каритас» Омска поддержали детей, проходящих лечение от туберкулеза

Благотворительная католическая организация «Каритас» в Омске в партнерстве с Областным клиническим противотуберкулезным диспансером запустила новый проект «Детство», благодаря которому пациенты детского отделения для больных туберкулезом органов дыхания смогут получать вкусные и полезные полдники.

На пути к выздоровлению дети и подростки вынуждены сначала несколько месяцев провести в больничной палате, а затем продолжительное время посещать дневной стационар. Это непросто в эмоциональном и физическом планах — побочные эффекты от препаратов тяжело переносят даже взрослые.

Теперь для детей в медицинском учреждении организован ежедневный перекус из сока, фруктового пюре и печенья. Витаминная поддержка важна для восстановления сил и скорейшего выздоровления, а большинство семей пациентов не имеют возможности покупать это в нужном количестве из-за ограниченного дохода, отмечают в организации.

«Каритас» — единственная в Омске благотворительная организация, оказывающая поддержку больным туберкулезом. Сотни больных успешно завершили лечение благодаря многолетней работе антитуберкулезного проекта «Каритас». При поддержке регионального министерства труда и социального развития реализованы такие программы, как «Социальный мост надежды» и «Равный для общества».

В декабре нынешнего года организация будет отмечать 30-летие своей деятельности.